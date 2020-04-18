非洲抗疫亟待国际援手（环球热点）

四月六日，在南非开普敦的一家医院，医务人员在新冠病毒检测中心工作。

（新华社\美联）

非洲疾控中心4月15日发布的数据显示，非洲新冠肺炎确诊病例累计达到16285例，其中死亡874例。目前，非洲仅剩科摩罗和莱索托两国尚未报告确诊病例。

非洲是世界最不发达国家集中的大陆，也是国际公共卫生安全的薄弱环节。非洲的疫情防控工作是全球抗疫大局的重要一环。当前，非洲新冠肺炎疫情加快蔓延，并叠加多重挑战，考验着非洲各国应对疫情的能力，也呼唤着国际社会携手合作，帮助非洲渡过难关。正如联合国秘书长古特雷斯强调，国际社会应将非洲作为抗疫的重中之重。

疫情叠加 多国处境艰难

当地时间2月14日，埃及卫生和人口部发布声明称，该国出现首例新冠肺炎确诊病例，这也是非洲出现的首例确诊病例。随后，相较于其他国家和地区，疫情并未在非洲大规模暴发。到3月14日，非洲大陆报告的确诊病例仅为229例。但世界卫生组织于3月18日已发出警告，“因卫生条件差、贫穷、冲突、医疗基础薄弱等问题，非洲应做好面对最坏情况的准备。”

“最坏情况”正在到来——从3月24日的1988例，到3月31日的5413例，再到4月15日的超过1.6万例，新冠肺炎疫情自3月中下旬起在非洲快速蔓延开来，已遍布非洲大陆52个国家。

“非洲目前确诊病例虽然相对较少，但是增速加快。”当地时间4月11日，世界卫生组织在瑞士日内瓦召开的网络新闻发布会上表示，全球疫情防控形势依然严峻，尤其是非洲地区，目前已有超过16个国家出现集群病例和社区传播，一些非洲国家的疫情向农村地区蔓延，给本来就脆弱的公共卫生系统带来更大压力。

困难远非如此。一段时间来，刚果（金）再次确诊埃博拉病例，非洲人口最多的国家尼日利亚正在应对拉沙热疫情，非洲多国面临“第二波”沙漠蝗灾威胁……重重压力下，非洲多国处境艰难。

中国非洲研究院经济研究室主任、研究员杨宝荣在接受本报记者采访时表示，新冠肺炎疫情在非洲大陆呈现出传播范围广、覆盖面大的特点。同时，非洲国家医疗卫生系统普遍薄弱，在疫情防控上面临着相当大的挑战。值得注意的是，在疫情、蝗灾、贫困等诸多问题叠加下，非洲的粮食安全面临严峻挑战，有可能引发连锁安全反应。

世界粮食计划署称，“尽管直接人员伤亡相对较低，但对许多非洲贫穷国家而言，经济后果将比疾病本身更具破坏性。”4月16日，联合国非洲经济委员会发布题为《COVID-19：保护非洲的生命和经济》的报告，称或将有超过30万非洲人因新冠肺炎疫情的影响而丧生。最直接的原因是，由于疫情持续在非洲大陆肆虐蔓延，非洲的经济增长率将由3.2%至少降至1.8%，这将使近2700万人陷入极端贫困。

能力薄弱 防护物资短缺

为应对疫情，许多非洲国家采取了严格限制人员流动的措施，包括关闭边境、旅行禁令、学校停课、限制出行、宵禁等。截至4月5日，非盟55个成员国中有43个国家已完全封锁边境，7个国家停止了国际通航，其余国家也对出入境设置了特殊限制。

随着疫情形势不断严峻，一些非洲国家纷纷延长相关防疫政策有效期或追加新防控措施。在非洲确诊病例最多的南非，总统拉马福萨于4月9日宣布，将正在实行的21天全国封锁令延长14天，至4月底结束。埃塞俄比亚于10日宣布进入国家紧急状态，公共场合必须佩戴口罩，禁止4人以上聚集等。贝宁11日将此前设立的卫生防控线范围扩大至15个市，防疫措施延长至4月27日24时。

“应对疫情考验着一个国家的综合治理能力，包括对疫情的重视程度、科学的应对方法以及社会组织和动员能力等。从中国经验来看，除有效的隔离外，病毒检测、患者治疗以及医疗物资保障等方方面面都不能马虎。”杨宝荣指出，“在非洲农村地区，对人员流动的监管相对较弱，阻断疫情蔓延的效果恐将大打折扣。由于财力不足，非洲疾控体系长期落后，对疫情的治疗能力有待提高。不少非洲国家检测能力不足，目前的统计数据可能不足以反映非洲地区疫情的真实情况。此外，非洲各国普遍面临医疗防疫物资短缺的问题。”

世卫组织近日发表声明说，重症病人治疗设备在非洲严重短缺。43个非洲国家报告的数据显示，重症监护室共有不到5000张病床，平均每百万人仅5张。41个非洲国家公共卫生系统合计仅有不到2000台呼吸机。世卫组织呼吁非洲各国，在目前窗口期仍在的情况下，采取紧急应对措施，加强现有公共卫生和初级卫生保健基础设施。

世卫组织非洲区域办事处主任丽贝卡·莫蒂指出，非洲急需将病毒检测扩大至各国首都以外地区。各国需根据当地情况量身定制应对措施，增强社区预防能力，地方政府需要确保拥有应对当地疫情的资源和专业知识。

国际援助 力度需要加大

4月16日下午，中国政府派出的赴非抗疫专家组应邀分别抵达布基纳法索和埃塞俄比亚，将与当地医疗机构合作开展疫情防控工作。这也是中国派往非洲支援抗疫的首批专家队伍。

在非洲抗击疫情的战场上，“中国力量”始终都在——在非洲报告新冠肺炎确诊病例之初，中国疾控中心就向非洲疾控中心派遣了高级顾问，加入应对疫情的特别工作组，提供相关建议；3月中旬，中国同非洲国家首次就疫情防控举行专家视频会议，来自24个非洲国家和非洲疾控中心的近300名官员和专家参会，学习中国的抗疫经验；此外，中国政府及地方省市、企业、民间机构等，通过各种渠道向非盟和非洲国家提供了检测试剂盒、口罩、防护服等抗疫物资援助。中企帮助津巴布韦首都哈拉雷的新冠肺炎定点诊断治疗医院进行紧急升级改建，12天交付使用……

杨宝荣指出，中国积极向非洲提供抗疫援助，体现了负责任大国的担当，也诠释了构建中非命运共同体的深刻内涵。中国援助非洲国家，不仅仅是提供抗疫所需的物资和经验，更着眼于帮助非洲国家加强公共卫生防控体系和能力建设。中非开展公共卫生领域的合作，已被列入包括北京峰会在内的数次中非合作论坛峰会行动计划。

杨宝荣进一步指出，面对疫情，全人类命运与共，没有一个国家能够独善其身。当前非洲疫情防控压力增大，关注非洲疫情就是关注自身安全。国际社会应加强对非洲国家的重视和支援力度。

令人欣慰的是，一些行动正在展开。当地时间4月14日，在世卫组织和世界粮食计划署的共同组织下，首个联合国“团结”航班从埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴出发，为非洲各国送去医疗用品，包括100万个面罩、口罩、手套、护目镜、防护服以及呼吸机等设备，可保护卫生工作者并可供治疗3万多名新冠肺炎患者。此外，世界银行、国际货币基金组织等国际组织也通过资金援助、减免债务等方式对非洲国家施以援手。

(责编：杨光宇、曹昆)