我在阿根廷的战疫笔记（海外纪闻）

本文作者（右二）和姐妹们一起分发防疫物品。

2020新年过后，忙忙碌碌中一直被担忧和不安的情绪萦绕。国内新冠肺炎疫情严重的时候，我一方面在阿根廷当地寻找和购买防疫用品，想尽一切办法发回国内有需要的组织机构，另一方面和家乡的亲友联系，直到确认无人患病才稍稍安心。

如今，疫情在世界范围内蔓延，给全世界人民带来了深重影响，这恐怕是人类历史上不太多见的大灾难。我想，这也许是大自然给人类的一次提醒，在经济高速前进的同时，我们也应该更慎重地考虑环保和可持续性发展的问题。

最近两个月，阿根廷的感染病例也逐渐开始增多了，之前分散在世界各地的阿根人在夏季假期结束后陆续回到祖国。如今，我们严格遵守政府的居家隔离禁令已经是20多天了，只有在必要和符合规定的前提下才偶尔出门采购生活必需品，或前往医院做身体检查。出门时，我们也都会自觉戴上口罩、防护手套等防护用品。每次出门我还会额外准备一些口罩，有机会就送给坚守岗位的小区管理员、安保人员、巡逻警察、环卫工人、计程车司机、超市收银员等。

在阿根廷医疗防护用品紧缺的情况下，这些一线工作人员也面临着缺乏口罩的窘状。中国的亲朋好友知道阿根廷现在缺乏防疫物资，都想办法寄来口罩等防护用品，让我非常感动。现在随着普通物流的暂停，估计后面陆续寄来的防疫物资一时是收不到了，很可惜，如果这些物资能够顺利抵达阿根廷的话，我们可以帮助到更多的人。

据悉，中国驻阿根廷大使馆已经协调了一大批防疫物资运抵阿根廷，这是全世界第一批支援阿根廷的防疫用品，让我感到非常振奋，对中阿携手抗疫的前景充满信心。我们这里的华侨华人在使馆的关怀和指导下，一直有条不紊地在推行各种防疫和保护措施，到目前为止，还没有发现有华人被感染的病例。

我们也积极地帮助周围的民众，比如我们妇女儿童联合会的各位姐妹都在家中自制口罩，将医用防护口罩节省下来捐赠给阿根廷民众，此外也积极寻找酒精、洗手液、橡胶手套等物资捐赠给当地人。我们也在和政府的一些朋友联络，组织捐赠一些物资给养老院、残疾人慈善组织等机构，也希望能给政府的一线工作人员提供一些防护用品，提供基本的安全防护。

自从阿根廷政府颁布隔离令以来，我也和当地民众一样，养成了一种习惯，每天晚上9时整，在阳台上为在第一线辛勤工作的医护人员鼓掌、加油、喝彩。每次鼓掌的时候，也会在心中默默地祝福，祝愿中国早日彻底战胜新冠病毒！祝愿阿根廷人民尽快摆脱疫情的阴影，重新回到手捧马黛茶和咖啡、相互拥抱祝福、岁月静好的美丽时光！

（作者为阿根廷妇女儿童联合会会长）

(责编：杨光宇、曹昆)