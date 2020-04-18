抗疫合作彰显中非患难情（国际论坛）

万里同好，坚于金石。4月16日，中国政府向埃塞俄比亚、布基纳法索派遣抗疫医疗专家组，远赴万里之外，支援两国抗疫行动。许多专家组成员都曾在国内参加抗疫一线战斗，在全球疫情肆虐之时，他们再次选择逆行出征，奔赴更遥远的战场，是医者仁心、大爱无疆，更体现出中非患难情深。

病毒无国界，是全人类的公敌。国际社会只有形成合力，才能战而胜之。而对于非洲兄弟，中国医护人员这样的逆行出征已不是第一次。2014年，埃博拉疫情在西非三国肆虐之际，中国不畏艰险、率先驰援，开展新中国最大规模紧急人道主义救援行动。

中非是患难之交。患难之交不能忘。我们在顺风顺水时要站在一起，在艰难困苦中更要不离不弃，这是中非双方几代人坚持践行的优良传统，诠释着中非关系的真谛。正如非盟委员会主席法基所说，非中是朋友，更是战友，我们的命运紧密相联。

中国战“疫”也得到非洲有力声援和支持。在中国抗疫最艰难时刻，非洲各国从领导人到普通民众都在为我们加油鼓劲，他们说得最多的一句话是“我们的心和中国人民在一起”。当年中国驰援的西非三国的领导人第一时间写来情真意切的慰问信，表示将像中国支持三国抗击埃博拉疫情一样，全力以赴支持中国抗击新冠肺炎疫情。赤道几内亚向中国捐赠了200万美元，平均每个国民捐款2美元。科摩罗中国友好协会克服自身困难为我们捐款，得到中国网友的热情点赞。

在武汉的埃塞俄比亚学生联合会发表公开倡议书，表示“亲爱的中国家人，我们为你们祈祷！你们是我们的家人，武汉是我们的第二故乡！”津巴布韦籍留学生蒙亚主动报名成为车站志愿者，“我想尽我所能阻止疫情传播，所以我自愿留在火车站协助做一些力所能及的工作。”蒙亚自豪地说。

非洲出现疫情后，中国人民看在眼里、急在心上，政府、企业和民间都积极行动。阿里巴巴公益基金会等机构纷纷慷慨解囊。中国顶级专家与非洲同行架起视频热线，分享经验。难能可贵的是，这样的行动没有刻意动员和号召。中非友谊早已写在中华大地上，在岁月淘洗中不断深入人心。

针对近期个别在粤非洲侨民境况的谣言，很多非洲朋友站出来澄清。我们不能让个别偏激言论定义中非关系，更不能让别有用心的人带歪节奏。

中国医疗专家组这次“最美逆行”，将为国际社会团结抗疫増添新的力量，也将为中非守望相助、患难与共续写新的篇章。支持非洲打赢抗击疫情阻击战，不仅是中国作为负责任大国的担当，更是中非兄弟情谊的应有之义。中非在风雨前行的道路上也会遇到沟沟坎坎，但我们始终坚信，中非友好坚如磐石，牢不可破，没有任何力量能够阻挡中非人民携手前进的步伐。

《 人民日报 》（ 2020年04月18日 03 版）

(责编：杨光宇、岳弘彬)