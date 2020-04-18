全球抗疫容不得诿过拆台(钟声)

支持多边主义、团结协作抗击疫情，这样的全球主旋律不能变。美方有义务履行自身的大国责任

全球抗击新冠肺炎疫情的关键时刻，同舟共济、团结合作是各国理所当然的选择，但美国却宣布：暂停向世界卫生组织缴纳会费。这一逃避维护全球公共卫生安全职责和义务的举动，严重践踏多边主义原则，彻底背离人道主义精神。

“美国例外式”搅局、破坏效应，给全球战疫行动泼了一盆冷水，国际社会广泛提出质疑和批评。联合国秘书长古特雷斯指出，全球正在抗击新冠肺炎疫情，削减世卫组织或任何其他人道主义组织行动所需资源都不合时宜，世卫组织必须得到支持。欧盟外交与安全政策高级代表博雷利认为，在比以往任何时候都更需要世卫组织的努力来遏制和缓解疫情大流行之时，美方这一举动找不出合理解释。非盟委员会主席法基表示，美国政府此举令人深感遗憾。面对新冠肺炎疫情带来的挑战，诸多公共卫生体系薄弱的国家亟待帮助。保证世卫组织能够充分履行其职责，是全球所有国家的集体责任。削弱世卫组织作用，受害最深的是广大发展中国家。全球知名医学刊物《柳叶刀》杂志主编理查德·霍顿愤怒地将美方决定称为“对全人类的犯罪”。

美国国内各界的抵制与谴责之声也是此起彼伏。美国医学会主席帕特里斯·哈里斯发表声明说，抗击新冠肺炎疫情需要国际合作，美国在此关键时刻暂停向世卫组织缴纳会费是在错误方向迈出的危险一步；美国众议院议长南希·佩洛西称，这是一项“非法”举动，将“很快受到挑战”。《华盛顿邮报》引用美国全球公共卫生专家莫里森的话说，美国政府对世卫组织的批评本质上是试图为美国政府推责，此举是“危险和完全不合适的”。美国有线电视新闻网刊文指出，美国政府停缴会费的举措是其针对国际多边组织采取的一系列行动中的最新一个。越来越多人认识到，美方将疫情政治化，诿过于世卫组织，没有任何公理和正义可言。

作为全球公共卫生安全领域最权威、最专业的国际机构，世卫组织在应对全球公共卫生危机方面发挥着不可替代的作用。新冠肺炎疫情发生以来，世卫组织积极履行职责，早在疫情初期阶段就多次呼吁各国高度重视疫情，积极做好应对准备，为推动国际抗疫合作发挥了中心协调作用，得到国际社会普遍认可和高度赞誉。近期世卫组织发布的应对新冠肺炎疫情时间表，有力证明了其工作成效及效率。《纽约时报》日前发表评论指出：“在信息有限且情况不断变化的情况下，世卫组织从一开始就展现了对待一种新型传染病协调一致的决心，并试图说服他人也这样做。仔细观察疫情进程可见，世卫组织的行动比许多国家政府更加迅速、更具远见，而且表现得比对待以前的流行病更好。”

支持多边主义、团结协作抗击疫情，这样的全球主旋律不能变。联合国大会日前协商一致通过决议，肯定世卫组织的作用。不久前召开的二十国集团领导人应对新冠肺炎特别峰会发表声明强调，完全支持并承诺进一步增强世卫组织在协调国际抗疫行动方面的职责。支持世卫组织，这是国际社会的普遍立场。疫情正在全球快速扩散蔓延，世卫组织急需大量资金推动疫苗研发、向医护人员提供防护设备、为防疫能力薄弱国家提供支持。近期，中国、英国、芬兰等国以及盖茨基金会等机构纷纷向世卫组织捐资，众多国家纷纷表态支持世卫组织在抗疫中发挥重要作用，充分表明多边合作乃大势所趋、人心所向。

美方一些人试图“阻击”全球抗疫行动，但美国人民不会答应，世界各国人民不会答应。诿过拆台的蛮横无理，破坏国际规则的恶劣行径，既吓不走病毒，也吓不倒国际社会。病毒无国界，任何国家都不可能在传染病疫情肆虐的形势下置身其外、独善其身。全人类只有共同努力，才能战而胜之。美方有义务履行自身的大国责任。

《 人民日报 》（ 2020年04月18日 03 版）

(责编：杨光宇、岳弘彬)