丝路古道载友谊，守望相助共战疫

4月17日，中国江西省赴乌兹别克斯坦联合工作组乘乌政府包机抵达塔什干国际机场。联合工作组一行15人，由防控、诊疗、中医和侨务专家组成。工作组将与乌政府、医院分享中国抗击新冠肺炎疫情治疗方案和经验，协助乌方提升防控能力，看望慰问在乌华侨华人、中资机构和留学生，提供防控咨询指导，赠送防疫物资和慰问品。

烈火见真金，患难见真情。在中国抗击疫情的关键时刻，乌兹别克斯坦政府和人民向中国人民伸出援手。米尔济约耶夫总统第一时间向习近平主席致慰问电，表示全体乌兹别克斯坦人民坚定同中方站在一起，愿同中方携手应对疫情。乌政府、企业、高校积极筹措医疗物资，雪中送炭。乌驻华使馆外交官用中文拍摄“中国加油”视频，祝福中国。在中国生活的乌兹别克斯坦友人纷纷自制视频声援武汉。就读于广东外语外贸大学的乌留学生两次不远万里背回口罩捐给学校及当地医院。在战疫的日子里，每一份真挚支持、每一个暖心时刻，给予我们的都是感动和希望。

相知在急难，独好亦何益。3月15日，乌兹别克斯坦出现首位新冠肺炎确诊病例。截至目前，乌累计确诊病例突破一千，防疫形势趋紧。中国作为全面战略伙伴，密切关注乌疫情发展，鼎力相助，倾力施援，及时向乌方分享诊疗和防控方案，邀请乌方参加防治新冠肺炎中国经验国际通报会和专家视频交流会。3月30日，搭载中国政府援助物资的飞机抵达塔什干，为乌兹别克斯坦人民带去“中国温度”。中国地方省市及许多企业也纷纷向乌方捐款捐物。

中乌联手抗疫的同时，也在积极推动共建“一带一路”合作，为乌稳经济、保民生、暖人心作出积极贡献。中国太原、石家庄等地至塔什干的中亚班列恢复常态化运行，鹏盛工业园141名技术骨干、参与乌各行各业建设的约500名中国工人搭乘包机返岗复工，确保关系乌国计民生的重点合作项目稳步推进。

惟以心相交，方成其久远。回首过去，古老的丝绸之路记载了中乌两国人民和睦相处的点点滴滴，留下传颂至今的友好佳话。西汉张骞两次出使西域，开启两国人民友好交往的历史，成就了使者相望于道、商旅不绝于途的丝路盛况。凝视当下，双方共建“一带一路”合作驶上“快车道”。中国建设者打通了安格连—帕普铁路咽喉要道，一条条交通物流“大动脉”相继贯通，搭载中国机电化工产品和乌优质农产品的集装箱班列在中哈乌铁路、中吉乌公路上奔流不息。中国—中亚天然气管道三条管线承载着两国民生和发展大计。两国民众越走越近、越走越亲。展望未来，沿着“一带一路”的通衢大道，怀着对国家繁荣和人民幸福的共同追求，中乌两国齐心协力，携手前行。

乌兹别克斯坦著名诗人纳沃伊说，“没有比生活在友谊之中更美好的事情”。大疫当前，中乌两国人民守望相助、共克时艰，谱写携手抗疫新篇章，以实际行动践行人类命运共同体理念。我们坚信，经过同心抗疫的洗礼和淬炼，中乌友好将更加牢固，两国关系也将迎来更加美好的明天。

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