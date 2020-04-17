新华社华盛顿4月16日电（国际观察）民主党大佬力挺拜登 疫情下选战要如何打？

新华社记者徐剑梅 孙丁 邓仙来

美国两名“左翼主将”、前民主党总统竞选人桑德斯与沃伦日前先后宣布支持前副总统拜登竞选总统。至此，民主党预选中温和派和进步派主要竞选人几乎全部集结在拜登身后。民主党籍前总统奥巴马14日也公开为拜登背书，形成密集的“团结造势”。

分析人士认为，新冠疫情重塑美国大选背景和议程，也使民主和共和两党间的选战和大选投票前景变数重重。抗疫情、救民生、振经济将是最受关注的竞选主题。重大灾难和危机时刻美国需要何种“领导力”，也将是选民权衡的重要标准。

展现团结

桑德斯表示，他将竭尽所能促进民主党团结，确保现任总统特朗普不会连任。他呼吁支持者努力把拜登“推向更进步的方向”，并强调不支持拜登将是“不负责任”的行为。

沃伦给出的支持理由是：“危机时刻，下届美国总统要有能力重振美国民众对良好政府治理和执政效率的信心。”她称赞拜登能尊重和倾听不同意见，不害怕被新的事实和观点说服，不会拒不妥协。

奥巴马也毫不吝啬对拜登的称赞。他称拜登具有美国在危机时刻所需要的领导力，拥有美国“最进步的竞选纲领”，是引领美国度过“最黑暗时期”的最佳领导人。

美国媒体认为，奥巴马的背书有助于拜登筹集竞选资金，激发选民热情。从近日民调结果看，民主党选民的投票意愿明显升温。根据路透社和益普索集团16日公布的联合民调，约七成民主党选民表示在大选日“绝对会参加投票”，较2016年大选上升9个百分点。

3月中旬以来，疫情阻滞了民主党预选进程。尽管党内竞争对手纷纷退选，拜登已成为民主党唯一总统竞选人，但尚未赢得锁定民主党总统候选人资格所需的党代表票数。在这种情况下，民主党提前展现党内团结，各位重量级人物纷纷表态支持拜登，这与贯穿民主党2016年选战的深刻分裂形成鲜明对照。

重新造势

拜登曾说，他不仅要团结民主党，也要团结美国。分析人士指出，拜登或已基本实现前半句，但后半句能否实现仍未可知。在当前新冠疫情背景下，拜登若想在大选中战胜特朗普，需要慎重考虑一系列竞选策略。

拜登的突出优势在于，他顺应了美国民众在疫情下厌倦极化党争、希望减少党派偏见和加强国家团结的诉求。作为“老派政治家”，他善于与选民面对面交流，即所谓的“零售政治”。在很多选民眼中，拜登是个有同情心和同理心的人。

与此同时，疫情使“危机时刻的领导力”变得更加重要。政治经验丰富成为拜登的重要加分项：作为奥巴马8年的执政搭档，拜登在推动美国走出2008年金融危机以及应对埃博拉疫情上发挥了重要作用。

但拜登的短板也很明显。他的支持者活跃度明显不及特朗普的支持者，而且他在各大社交媒体平台的粉丝数量与特朗普相差甚远，由于疫情期间网上竞选远比过去重要，这进一步扩大了拜登的劣势。《纽约时报》报道说，特朗普今年3月份发表的脸书帖文共获得包括点赞、评论和分享在内的4260万次互动，而拜登同期的帖文只有340万次互动。

此外，拜登在过去担任联邦参议员期间关于民权、伊拉克战争等问题的投票记录，都可能成为被攻讦的对象。

疫情带来的严重创伤与震荡，改变着美国选民对大选的期许。因此，拜登与民主党面临重塑竞选路径的挑战，这意味着从选择竞选搭档，到制定抗疫策略和经济复苏方案，都需要通盘考量。如何适当“左转”竞选主张以吸引更多选民支持？如何在疫情期间开展“数字选战”，提高自身在社交媒体上的“可见度”，有效传达竞选信息？这对拜登来说都是重要挑战。

美国彼得森国际经济研究所日前预测，受疫情影响，今年美国经济产出将下滑8%。分析人士认为，疫情冲击之下，美国大选变数重重，但可以肯定的是，拜登不会因疫情导致经济糟糕而“躺赢”。相反，他需要拿出治愈美国、重建美国的有力方案。2020年美国大选，将不仅是对特朗普过去4年执政表现的投票，也不仅是对特朗普应对疫情表现的投票，还是对美国选择何种疗伤与重启方式的投票。

(责编：徐祥丽、杨牧)