恢复出口矿山复工 南非将逐步放宽全国封锁

人民网约翰内斯堡4月17日电（王磊）南非合作治理和传统事务部（COGTA）部长德拉米尼·祖马（Nkosazana Dlamini Zuma）于4月16日宣布放宽全国封锁期间部分管理条例，其中包括允许部分酒精类产品运输、恢复出口和矿山复工。

南非酒类协会一直呼吁总统取消对酒精销售的全面禁令。对此，德拉米尼·祖马表示目前唯一允许运输的是商业用途的酒精，如消毒剂以及其他与卫生健康相关的酒精类产品。她强调，“酒类饮料依然是不允许出口的，同时不允许销售。”

南非政府同时给出口码头开绿灯，恢复货物出口。德拉米尼·祖马说，“如果货物在海上航行多日，病毒将无法存活。”她说，恢复出口是“解除”港口封锁的一种方式，以配合逐步放开的全国封锁。

为了尽快迎来经济复苏，南非政府还考虑逐步恢复部分行业运营，其中包括采矿业。矿产资源和能源部长曼塔什（Gwede Mantashe）表示，长期空置的矿山存在安全风险，必须逐步召回矿山的工人恢复生产，这将最大限度地降低矿山事故和灾难的风险。曼塔什同时强调，必须对复工的矿工进行严格筛选和测试，为他们设立隔离点和提供交通服务。

除此之外，紧急抢修（如水管工、电工、锁匠等）、汽车硬件维修、信息通讯服务等社会基本服务行业也将在确保安全的前提下逐步恢复运营。

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