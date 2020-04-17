中国驻日本大使馆发放“健康包”温暖学子心

人民网东京4月17日电（吴颖）17日，中国驻日本大使馆举行留学生“健康包”发放仪式，中国驻日本大使孔铉佑出席仪式并为留学生代表发放“健康包”。

孔铉佑大使为留学生发放“健康包”。吴颖 摄

孔铉佑表示，疫情发生以来，祖国政府和人民以及你们的亲人无时不在牵挂着同学们的生命安全和身体健康。作为同学们在日的家人，我和使馆也一直密切关注着你们的防疫生活。今天我们向大家发放“健康包”，既是帮助同学们増强自我防护能力,坚定在日抗疫信心,更是向大家并通过你们向全体在日学子传递来自党和政府的关心和问候。

孔铉佑大使为留学生发放“健康包”。吴颖 摄

孔铉佑表示，当前日本疫情持续发展，希望广大在日的留学生们不负祖国和亲人对大家的嘱托与期望，保持冷静，发扬团结互助的精神，互相关心，互相帮助，关注日本政府和使馆发布的权威疫情信息，自觉遵守相关防疫要求,了解掌握科学防护知识,注意保持充足的睡眠和营养。

孔铉佑强调，同学们不是在独自战“疫”,祖国永远是同学们的坚强后盾。使馆将始终守护在你们的身边，全力以赴为每一位同学排忧解难，保障每一位同学的平安健康。这既是使馆的希望，也是我们的职责和使命所在。相信在大家共同努力下，疫情终将被战胜，同学们一定能够早日重返校园。

孔铉佑大使与留学生交流 吴颖 摄

全日本中国学生学者友好联谊会会长长杨东瀛接受人民网采访时说，前期使馆通过学友会已为4000余名有急需的留学生提供了口罩，现在为留学生们发放 “健康包” 海外学子感受到的是无比安心和温暖。到场的留学生纷纷表示小小“健康包”蕴藏大能量，从国内到使馆，从使馆再到留学生手中，它传递了祖国和使馆对我们的关爱和呵护，给予了我们坚持战疫的信心与定力。

据了解，首批1万个装有口罩、消毒纸巾、连花清瘟胶囊和防疫指南的“健康包”于4月16日傍晚运抵使馆，经使馆工作人员连夜进行分装打包，17日将通过直送、快递等方式发往101个分发点，明天开始即可陆续发放到使馆领区1都9县200余所学校有急需的学生手中。本周日还将有一批“健康包”运抵使馆。

孔铉佑大使与留学生合影

驻大阪总领馆、驻札幌总领馆和驻新潟总领馆向领区留学生发放“健康包”

人民网记者了解到，除我驻日使馆外，4月11日，1万份留学生“健康包”抵达日本大阪，中国驻大阪总领事何振良通过视频连线领区30多所大学的留学生代表，对“健康包”进行了“云端交接”。何振良表示，党和国家高度重视和关心海外留学人员的生命安全和身体健康，在国内防疫物资仍十分紧张的情况下为大家准备了“健康包”。希望这一个个饱含着祖国爱心、呵护与叮咛的“健康包”能帮助大家做好疫情防护。祖国和总领馆永远是你们的坚强后盾。

4月10日，驻札幌总领馆在领区网站上发布关于向领区留学生发放“健康包”的通知，将通过各大学学友会陆续发放给总领馆领区的留学生。此前的4月9日，驻札幌总领事孙振勇就新冠肺炎疫情防控工作召开留学生疫情防控视频工作会议。孙振勇表示，当前，国内疫情虽已得到有效控制，但全球疫情防控形势依然严峻复杂，党和国家十分关心留学生群体的健康与安全，希望通过学友会把关心传递给每一位同学。祖国时刻牵挂着广大留学生，总领馆永远是留学生最坚强的后盾。

4月9月，驻新潟总领馆在领区网站上发布关于向领区留学生发放“健康包”的通知， 4月3日，驻新潟总领事发放为中国留学生准备的应急防疫物品。驻新潟总领事孙大刚表示，当前疫情在全球快速蔓延，日本疫情也日趋严峻，党和国家时刻牵挂着海外中国留学人员的健康和安全，领馆也时刻惦念着大家。驻新潟总领馆还将通过多种方式尽可能为同学们解决实际困难，维护好大家的生命安全和身体健康。

驻福冈总领馆携手日本友人、侨团帮助留学生防控疫情

驻福冈总领馆领区内留学生、尤其是自费留学生相对分散。为更好帮助留学生防控疫情，驻福冈总领馆4月1日向领区内相关日本友好团体和侨团等寄送约6000只口罩，携手相关团体共同帮助当地留学生防控疫情。康晓雷代理总领事表示，祖国永远都是海外学子最坚强的后盾，疫情之下，驻福冈总领馆时刻牵挂着学子们的健康，今后总领馆还将通过发放“健康包”等方式继续全力做好留学生的防疫工作。

(责编：徐祥丽、杨牧)