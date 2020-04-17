外交部：团结合作是战胜疫情最有力的武器

人民网北京4月17日电 据外交部网站消息，外交部发言人赵立坚主持17日例行记者会。记者会实录如下：

新华社记者：新冠肺炎疫情在全球扩散蔓延，粮食安全问题又一次引发高度关注。沙特提议于4月21日召开二十国集团农业部长特别会议。中方将派哪位官员出席？对本次会议有何期待？

赵立坚：3月26日，二十国集团领导人召开应对新冠肺炎特别峰会，就推动全球合作应对疫情、稳定世界经济达成重要共识。随着疫情发展，沙特提议召开二十国集团农业部长特别会议，以应对全球疫情下的粮食和农业安全问题，中方对此高度赞赏。据了解，中国农业农村部部长韩长赋将出席会议。

中方一直高度重视粮食安全问题，期待会议就携手应对疫情、维护全球粮食供应稳定和安全发出积极信号。

澎湃新闻记者：据报道，美国国务卿蓬佩奥4月15日接受采访时称，我们所知道的是病毒起源于中国武汉，且武汉病毒研究所离那个海鲜市场只有几英里远。还有很多情况需要了解，美政府正在努力了解清楚。中方对此有何评论？

赵立坚：几天前，美方有人指责中方没有及时向美方通报疫情信息，现在又炒作病毒来源问题，影射病毒源与武汉病毒研究所有关。明眼人一看便知，其目的是要把水搅浑，转移视线，推卸责任。

我们多次讲过，病毒溯源是一个严肃的科学问题，需要听取和尊重科学、专业的意见。

中新社记者：昨晚，俄罗斯总统普京宣布推迟举办卫国战争胜利75周年“5·9”庆典。中方对此有何评论？

赵立坚：中俄是全面战略协作伙伴，两国也都是二战主要战胜国，为二战胜利作出巨大贡献，作出巨大牺牲。中方支持俄方举办卫国战争胜利75周年纪念活动，理解俄方推迟举办“5·9”庆典的决定。

双方将继续同国际社会一道，坚定捍卫二战胜利成果，践行多边主义，反对篡改历史、美化侵略的行径。

法新社记者：法国总统马克龙昨天批评中方应对疫情的方式，称开放的社会与压制真相的社会之间没有可比性。英国外交大臣拉布也就疫情发端等问题批评中方。中方对这些来自西方的批评声音是否表示关切？将如何应对？

赵立坚：重大传染病是全人类的共同敌人。当前，新冠肺炎疫情正在全球蔓延，给人民生命安全和身体健康带来巨大威胁。人命关天，救人要紧，论什么制度优劣，搞什么模式之争，无济于事，各国当务之急应是团结抗疫，战而胜之。

新冠肺炎疫情发生以来，中法两国元首已经3次通话，表达相互支持与慰问，对彼此国家的抗疫努力都给予积极评价，并就两国开展抗疫合作、加强在联合国和二十国集团等层面的多边协调达成重要共识。我清楚记得，在2月18日通话时，马克龙总统对中国政府采取的有力抗疫举措表示钦佩，对中方本着公开透明态度同各国开展抗疫合作表示赞赏，并强调中方的艰苦抗疫努力和显著成效应得到国际社会广泛认可。在3月23日通话时，马克龙总统再次重申了有关表态，对中国政府和中国人民以巨大的勇气和果断的措施、在短时间内有效控制住疫情表示赞赏，并对中方支援法方抗疫表示感谢。

近期,中英两国领导人和外长也多次就抗疫合作通电话。英方在通话中高度赞赏中国采取全面有力措施、及时同国际社会分享信息、努力防止疫情在世界蔓延。拉布外交大臣明确表示不赞成将疫情政治化，认为那是不负责任的，国际社会应凝聚共识，加强合作。约翰逊首相表示期待疫情过后尽早访华，共同推动两国关系进一步发展。

在经济全球化时代，各种传统安全和非传统安全还会不断带来新的考验。团结合作是国际社会战胜疫情最有力的武器。我愿再次重申，中方愿同包括法国、英国等在内的国际社会一道，坚持多边主义，加强团结合作，共同维护全人类的身体健康和生命安全。

香港中评社记者：据报道，16日，美国防长埃斯珀接受采访称，很难相信来自中国共产党的信息，他们一直在误导我们，疫情暴发初期信息就不透明。中方对此有何评论？

赵立坚：疫情发生以来，中方始终本着公开、透明、负责任态度，采取了最全面、最严格、最彻底的防控措施，全力遏制疫情扩散蔓延，积极开展国际抗疫合作。我们已经多次介绍过有关情况。

如果说美方在疫情初期受到误导或者没有得到充足的信息，为什么美国疾控中心1月15日就发布了关于新冠肺炎的警告？为什么美方1月25日就宣布关闭驻武汉总领馆并撤出人员？为什么2月2日就对所有中国公民及过去14天到过中国的外国人关闭边境？

抹黑污名化掩盖不了事实，栽赃甩锅赶不走病毒，团结合作才是唯一正道。我们奉劝美方停止政治操弄，做好自己的事，把精力更多放在如何尽快战胜疫情和提振经济上。

中央广播电视总台央广记者：据报道，近日尼日利亚外长在会见记者时积极评价中方抗疫成就，赞赏中方采取措施妥善解决在广东的非洲公民境况问题。请问中方有何评论？能否介绍一下中非抗疫合作的最新进展？

赵立坚：尼日利亚外长奥尼亚马日前会见记者时，高度评价中国抗疫努力，感谢中方给予尼方的抗疫支持，呼吁本国民众客观理性看待在广东非洲侨民境况问题，并澄清了一些不实言论。我们注意到，很多非洲国家外长和驻华大使、驻广州总领事表示，对广东采取的防疫举措予以理解，肯定中方采取积极措施回应非方关切，要求本国侨民遵守当地防疫规定。

中国和非洲是患难与共的命运共同体。在中国抗击疫情的关键时刻，非洲兄弟给予我们有力声援和支持。目前非洲疫情仍在发展，中方高度关注。中国政府向埃塞俄比亚和布基纳法索派出的两支医疗专家组已于昨天抵达。中方将继续向非洲有关国家派出医疗专家组，在力所能及的范围内继续提供紧缺的抗疫物资，支持非洲国家和人民的抗疫行动。相信经过此次抗疫合作，中非友谊将更加坚固。

中央广播电视总台国广记者：近日，中国同安第斯国家召开新冠肺炎防控视频交流会。你能否介绍会议相关情况？

赵立坚：谢谢你的问题。

4月13日晚，中国外交部会同湖北省共同举办中国―安第斯国家新冠肺炎防控和治疗经验视频交流会，中国及厄瓜多尔、秘鲁、哥伦比亚、玻利维亚等国外交、科技、卫生部门代表和医疗专家共50余人参加。中国华中科技大学附属同济医院和湖北省疾控中心专家在会上同安第斯国家的专家围绕防控措施、检测手段、临床治疗等问题进行了深入交流。会议持续约一个半小时，取得良好效果。

与会外方代表积极评价中方应对疫情举措，赞赏中国医务工作者毫无保留地分享诊疗经验，表示交流会为各国做好疫情防控工作提供了有益的参考和借鉴，有助于各国早日共同战胜疫情。

病毒无情人有情。中国政府将继续本着构建人类命运共同体的理念，通过多种形式同包括拉美国家在内的国际社会分享抗疫经验，向有需要的国家提供技术支援，推动国际抗疫合作，维护世界各国人民生命安全和身体健康。

法新社记者：有人怀疑新冠病毒源自武汉。中方是否同意接待世卫组织专家到访武汉调查疫情数据真实性和病毒源头问题？

赵立坚：关于数据真实性问题，今天上午，武汉市通报了新冠肺炎确诊病例数、确诊病例死亡数订正情况。

中国法律对传染病疫情信息的公布、订正等均有明确规定。为确保全市新冠肺炎疫情信息公开透明、数据准确，武汉市新冠肺炎疫情防控指挥部在疫情得到基本控制情况下，专门成立涉疫大数据与流行病学调查组，进行详细和逐一排查核对，订正了有关确诊病例数和确诊病例死亡数。

对流行性传染病数据进行订正也是国际通行做法。疫情早期，由于收治能力不足、少数医疗机构未能及时与疾病预防控制信息系统对接，医院超负荷运转，医务人员忙于救治，客观上存在一些迟报、漏报、误报的现象，但从不存在瞒报，也不允许瞒报。我们注意到，最近一些国家和地区也对疫情数据进行了订正。

我想强调的是，生命安全和身体健康，是人民群众最基本的需求和最普遍的愿望。疫情数据的背后是群众的生命和健康，也是政府的公信力。武汉市及时订正新冠肺炎确诊病例数、确诊病例死亡数，不仅有利于维护好人民群众权益，有利于疫情防控科学决策，同时也是对社会关切的回应，更是对每一个生命的尊重。武汉市公布的数据恰恰体现了公开透明、实事求是的态度，是对历史负责、对人民负责、对逝者负责。

关于病毒源头问题，中方已经多次阐述了立场。

北京日报记者：日前，美国国际姐妹城协会董事长尼伦伯格发表声明，号召全球友城加强合作，共同应对新冠肺炎疫情挑战，并特别对中美友城抗疫合作表示赞赏。中方对此有何评论？

赵立坚：我们注意到上述声明，对此表示欢迎。

中美之间现有277对友好省州和友城，它们是推动中美关系发展、深化两国地方交流合作的重要桥梁。中国疫情严重之时，许多美国企业、团体和民间各界纷纷伸出援手。随着美国疫情发展蔓延，中国各地也积极向美国提供防疫物资，支持美国人民的抗疫努力。双方医疗卫生专家积极交流抗疫经验和救治方案，山东省与得克萨斯州、广州市与洛杉矶市等中美友好省州和友城已就防疫合作举行视频座谈。

疫情再次表明，人类是一个休戚与共的命运共同体。我们愿继续同包括美国在内的国际社会一道，加强合作，共迎挑战，共同维护各国人民健康福祉和全球公共卫生安全。

彭博社记者：据报道，英国首相约翰逊计划允许华为参与英国5G网络建设，但正遭到保守党内越来越多人的反对。中方对此有何评论？

赵立坚：我们注意到有关报道，希望英方坚持自由开放理念，保持政策独立性，给予中国企业开放、公平、非歧视性的营商环境。这将有助于保持中国企业对英国市场的信心和预期。

法新社记者：一些美国、法国等西方外交官近期批评中国借疫情对世卫组织等施加“影响”，指责中国只考虑本国利益，不考虑国际组织和国际社会的利益。中方对此有何评论？

赵立坚：这是对中国的抹黑造谣。

新冠肺炎疫情发生以来，联合国、世卫组织等国际组织努力动员国际社会加强政策协调，加大资源投入，特别是帮助公共卫生体系薄弱的发展中国家做好防范和应对准备。作为全球公共卫生安全领域最权威、最专业的国际机构，世卫组织积极履行自身职责，秉持客观科学公正的立场，为协助各国应对疫情、推动国际抗疫合作发挥了重要的协调与引领作用，得到国际社会普遍赞誉，受到国际社会普遍支持。二十国集团举行应对新冠肺炎特别峰会，就携手抗击疫情和稳定世界经济达成重要共识，对外传递了积极信号。

最后我要强调，疫情当前，国际社会应同舟共济、守望相助、团结抗疫。我们希望国际社会各方都能以实际行动坚持多边主义，加强和完善以联合国为核心的全球治理体系，支持世卫组织在全球抗疫合作中继续发挥领导作用，支持二十国集团发挥沟通协调作用，进一步加强抗疫援助合作，共同打造人类卫生健康共同体。

(责编：徐祥丽、杨牧)