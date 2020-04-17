综合消息：仍处疫情“暴风眼” 欧洲解封与严控并行

新华社柏林4月16日电 综合新华社驻欧洲地区记者报道：一些新冠疫情放缓的欧洲国家16日提出放松管控具体方案，而尚未出现积极信号的国家仍将在严控的道路上前行。

世界卫生组织欧洲区域办事处主任克卢格16日强调，欧洲仍处于新冠大流行的“暴风眼”，鉴于病毒传播的复杂性和不确定性，各国政府必须保持警觉和耐心，这场战“疫”没有“速胜”。

一些国家现积极信号

德国16日累计新冠确诊病例已超13万，但单日新增病例数较4月初下降明显。近日来，德国累计治愈病例数持续高于现存病例数。

意大利民事保护部门负责人、新冠病毒应急委员会专员博雷利16日说，意大利重症病例比上一日减少143例，现有重症病例数为3月22日以来的最低值；在医院接受普通治疗的患者数量连续3天下降。意大利高等卫生研究院院长布鲁萨费罗在新闻发布会上说，过去几天来疫情曲线开始下降，这显示出管控措施已经导致病毒传播速度减缓。

16日，瑞典公共卫生局在新闻发布会上表示，在过去24小时内新增病例虽略有上升，但仍大致保持在上周的水平，增长曲线似乎在某种程度上趋于平稳。

此外，荷兰重症患者总数连续5天下降；波黑疫情走势也处于缓慢下降曲线。

布局“解封”路线图

瑞士政府16日发布公报说，计划分三阶段在全国范围逐步放松管控措施：从4月27日起允许理发店、花店、建材市场等营业；医院、诊所的非急诊科室及牙科诊所等接诊；从5月11日起“解禁”措施将扩大到全国所有商场和市场，小学、初中复课；从6月8日起高中和大学复课，重新开放博物馆、图书馆、植物园、动物园等休闲娱乐场所，并放宽此前的人员聚集限制措施。

奥地利政府16日表示，奥目前处于防控疫情的第二阶段，目标是在逐步开放的同时将新增确诊病例控制在低位，谨防第二波疫情暴发。为实现这一目标，奥地利将进一步扩大检测范围、提升检测效率。

希腊政府16日表示，如果一切顺利，希腊将于4月27日开始逐步解除封禁措施。

波兰总理16日说，鉴于此前绝大多数波兰民众对隔离政策执行较好，因此可以合理的方式逐渐放松部分限制措施。从20日起，民众可以进入森林和公园，但禁止使用其中的游乐场；面积小于100平方米的商店每一个收银台对应4名顾客，面积超过100平方米的商店，每15平方米对应1名顾客；宗教场所每15平方米对应1人；13岁及以下儿童出行需要成年人陪同。

由于斯洛文尼亚新增病例势头逐渐放缓，政府16日决定放松部分限制措施，包括自4月20日起汽车和自行车商店、建材商店、家具店、干洗店、维修店等恢复营业；一些户外运动和休闲服务也将恢复营业。理发店、美容院、部分400平方米以下的商店等将于5月4日起重新开放。

爱尔兰总理16日表示，目前还不能确定现行的疫情管控措施5月5日到期后是否放松，但即使放松，也将是一个渐进过程。

一些国家防控加码

然而，未见积极信号的一些国家继续加码防控措施。英国外交大臣拉布16日宣布，政府对新冠疫情形势分析后决定，当前让公众保持“社交距离”的限制措施将至少在接下来的3周继续实施下去。

16日，罗马尼亚通过了总统关于延长紧急状态的命令。据此，紧急状态延续至5月14日，在此之前居民出行继续受到限制，学校依然关闭，除食品店以外的商店继续停业，酒店、餐厅和所有娱乐场所全部关闭。

塞尔维亚政府近日宣布更为严格的周末限制出行规定，要求居民从17日17时起至21日5时禁止外出。

阿尔巴尼亚疫情形势仍然十分严峻。阿议会16日举行特别会议，投票通过刑法修正案，违反政府隔离措施者最高可判监禁8年。（执笔记者：田颖；参与记者：和苗、凌馨、潘革平、石中玉、于涛、林惠芬、林晶、于帅帅、张修智、张家伟、张琪、陈占杰、张章、朱昊晨、章亚东、温新年、彭立军）

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