综合消息：非洲新冠病例继续增加 中非携手战“疫”

新华社坎帕拉4月16日电 综合新华社驻非洲地区记者报道：非洲疾控中心16日发布的数据显示，非洲累计确诊新冠病例17701例，死亡916例。目前受疫情影响较大的国家包括南非、埃及、阿尔及利亚和摩洛哥，确诊病例均超2000例。

16日病例增加较多的国家是吉布提和南非，单日分别新增156例和99例。目前非洲仅剩科摩罗和莱索托两国尚未报告确诊病例。

非洲多国政府16日宣布延长现有防控举措期限或推出新措施。塞内加尔16日宣布将国际客运航班禁令延长至5月31日。赞比亚政府16日宣布民众在公共场合必须佩戴口罩。科特迪瓦总统府15日晚宣布将国内学校开学时间延迟至5月17日。

自新冠疫情在非洲暴发以来，中国政府和民间组织通过各种方式向非洲国家提供帮助，并分享抗疫经验。

15日，中国政府捐赠刚果（布）抗击新冠疫情物资运抵刚首都布拉柴维尔。刚果（布）外长加科索表示，患难见真情。自刚果（布）疫情发生以来，中国已多次伸出援手，刚政府对此表示诚挚谢意。他说，中方捐赠物资标准高、质量好，为刚方抗疫工作发挥了积极作用。

15日，卢旺达卫生部长恩加米杰及该国多家新冠定点医院负责人和一线抗疫医生与中国浙江大学医学院附属邵逸夫医院11名专家通过视频会议，交流应对新冠疫情经验。

恩加米杰说，中国在新冠疫情发生后做出勇敢决定，遏制住了疫情传播，这对处于疫情初期的各国来说是可学习的经验。很高兴能向中国学习包括疫情管控、病毒检测、感染病人救治、疑似和确诊病例隔离等控制疫情的相关经验。

16日，中国医疗专家组抵达埃塞俄比亚。该专家组共12人，包括流行病、呼吸、重症、检验、中西医结合等领域的专家。同日，另一个中国医疗专家组抵达布基纳法索。（执笔记者：张改萍；参与记者：王林园、吕天然、邢建桥、文浩、王松宇、郭骏、许正、肖玖阳、赵宇鹏、杨孟曦、吴长伟、李斯博、高竹、王守宝、聂祖国、白林、郑扬子、荆晶、乔本孝、张玉亮）

(责编：于洋、刘洁妍)