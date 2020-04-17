新华社北京4月17日电 热点问答：疫情肆虐，俄胜利日阅兵推迟后将如何举行

新华社记者董龙江

如期还是推迟，这是一个问题。在新冠疫情的猛烈冲击之下，俄罗斯今年的卫国战争胜利日阅兵能否如期举行问题16日终于公之于众。

俄罗斯总统普京当天宣布，俄将推迟原定5月9日的纪念卫国战争胜利75周年阅兵。普京同时表示，包括阅兵在内的与胜利日相关的所有纪念和庆祝活动都会在今年年内举办。

艰难的抉择

无论是在苏联时代还是在当下，胜利日阅兵都承载着俄罗斯人的光荣与梦想。每年5月9日的胜利日阅兵都受到外界的高度关注。早在去年7月，普京就专门签署了一份隆重庆祝卫国战争胜利75周年的总统令。

普京在16日举行的俄联邦安全会议常务成员会议上说，俄罗斯当前面临着“不同寻常甚至可以说是艰难的选择”。5月9日对俄罗斯来说是一个神圣的日子，但与此同时每个人的生命也是珍贵的。

普京表示相信，今年的5月9日也会和往常一样成为团结全体俄罗斯人民的特殊日子，给大家带来克服一切困难的动力。

俄罗斯国家杜马（议会下院）主席沃洛金说，国家杜马完全支持总统的决定。他说，在当前形势下，改期举行胜利日阅兵是“迫不得已但也是唯一正确的选择”。

改期方案待定

目前来看，今年的胜利日阅兵只是推迟而未取消。那么，俄罗斯接下来将会如何重新安排这件本国2020年“最重要的大事”呢？

俄罗斯国家杜马国防委员会主席沙马诺夫提出了两个方案。第一个方案是选择6月24日，因为第一次莫斯科红场阅兵就是在卫国战争取得胜利的1945年6月24日举行的。第二个方案则是选择9月3日，这是俄罗斯最新认定的第二次世界大战结束的日期。

据俄罗斯媒体报道，还有建议将今年的胜利日阅兵改在11月7日举行。1941年11月7日，苏联曾举行一场可以载入史册的阅兵。当时，苏联在莫斯科红场举行盛大阅兵，纪念十月革命胜利24周年。受阅部队从红场直接开赴前线，与逼近莫斯科的纳粹德国军队展开血战，极大鼓舞了士气。

分析人士认为，俄罗斯目前的新冠疫情蔓延尚处于爬坡阶段、还没有到达顶峰，这场病毒危机什么时候会结束尚不得而知。因此，俄罗斯今年的胜利日阅兵最终将以何种形式呈现，依然存在变数。

俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫16日对媒体说，俄罗斯将向外国领导人通报胜利日阅兵改期的消息。

胜利日的由来

1941年6月22日，纳粹德国单方面撕毁《苏德互不侵犯条约》，向苏联发动突然袭击，卫国战争爆发。从战争初期的节节失利，到斯大林格勒大会战后转入战略反攻，直到最终攻克柏林，苏联军民经历了1418个日日夜夜艰苦卓绝的战争，以2700万人的生命为代价换来了最终的胜利。

1945年5月8日，法西斯德国无条件投降的正式签字仪式在柏林郊区的卡尔斯霍斯特举行。由于时差原因，德国的投降书生效之时，苏联已是5月9日凌晨，因此苏联确定5月9日为战胜德国法西斯的纪念日。

苏联时期就有隆重庆祝胜利日的传统。苏联解体后，俄罗斯国家杜马在1995年通过有关永久纪念卫国战争胜利日的法令，规定每年5月9日为全民性节日，全国放假。每年的这一天，俄罗斯都要举行阅兵式。

如今，卫国战争的滚滚硝烟早已散尽，但苏联军民在战胜法西斯过程中表现出的顽强坚韧的意志品质，已成为俄罗斯人民心目中永远的精神丰碑。

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