联合国报告：全球15亿儿童和青少年的教育受新冠疫情影响

新华社联合国4月16日电（记者王建刚）联合国16日发表报告说，新冠疫情已导致全球188个国家和地区停课，超过15亿儿童和青少年受影响。

报告说，儿童和青少年的教育受到严重影响，虽然一些学校提供远程教育，但在互联网服务薄弱或资费昂贵的国家，儿童和青少年明显处境不利。另外，全球143个国家和地区中有近3.69亿儿童依靠学校提供餐食，占全球学龄儿童总数的近一半。疫情暴发后，这些儿童吃饭成了问题。

报告说，受疫情影响，家庭承受的压力增大，儿童成为家庭暴力和虐待的受害者和目击者。女童也面临辍学的危险。

此外，家庭收入减少将迫使贫困家庭减少主要的卫生和粮食开支，这将对儿童、孕妇和哺乳期母亲造成严重影响。目前，至少23个国家的麻疹疫苗接种活动已经停止。由于卫生服务已不堪重负，生病的儿童获得医疗服务越来越困难。国际社会在过去两三年内在降低婴儿死亡率方面取得的进展也将受到影响。

报告敦促各国政府和捐助者将儿童教育作为优先事项，建议向低收入家庭提供经济援助，将疫情对儿童卫生保健服务的影响降至最低。

联合国秘书长古特雷斯在报告视频发布仪式上说，新冠疫情已经从一个紧急公共卫生事件，演变成了一场对整个人类的严峻考验。为了不让任何人掉队，各国领导人必须尽其所能，降低新冠疫情的负面影响。（完）

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