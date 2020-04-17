荷比卢三国新冠累计死亡病例超8000 荷兰重症病例数下降

新华社布鲁塞尔4月16日电（记者潘革平 任静）荷兰、比利时和卢森堡三国16日分别报告新冠累计确诊病例29214例、34809例和3444例，三国合计报告死亡病例达8240例，但荷兰重症病例总数已连续五天下降。

荷兰国家公共卫生与环境研究所16日发布公报说，过去24小时内荷兰新增确诊病例1061例，累计确诊29214例；新增死亡181例，累计死亡3315例。荷兰重症病例总数连续5天下降，过去24小时内荷兰接收的重症患者总数减少了21人，降至1258人。

荷兰政府将向流行病防范创新联盟捐资5000万欧元，用于新冠病毒疫苗的研发。该联盟表示，今年将需要8.75亿美元的研究经费，目前已收到约80%的捐赠。

比利时国家公共卫生研究所16日发布公报说，过去24小时内比利时新增确诊病例1236例，累计确诊34809例；当日新增死亡病例417例，累计死亡病例达4857例。报告还显示，在比利时报告的全部死亡病例中，2379例出现在医院，2387例出现在各地的养老院。

比利时多个卫生管理部门15日共同出台一项指导方针，建议民众在很难保持安全距离的情况下佩戴口罩。该指导方针强调，佩戴口罩的目的更多是保护周围的人，佩戴口罩不能代替现有的卫生措施如勤洗手等。由于佩戴口罩涉及一系列复杂的卫生措施，包括佩戴前洗手、取下洗手等，比利时不建议幼儿园孩子和小学生佩戴口罩。

卢森堡政府16日发布报告说，卢森堡累计确诊病例增至3444例，累计报告死亡68例（核减1例）。

根据卢森堡政府15日公布的逐步“解禁”方案，从4月20日开始，卢森堡民众在社交距离无法达到2米的情况下必须佩戴口罩。为此，政府16日决定为每位公民免费提供5只医用口罩，同时强调仅靠佩戴口罩并不足以完全阻断病毒传播，保持社交距离、限制不必要出行等同样十分重要。

(责编：于洋、刘洁妍)