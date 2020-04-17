人民网联合国4月16日电（记者李晓宏） 中国常驻联合国代表张军16日表示，中方支持联合国在阿富汗问题上发挥更大作用，呼吁阿各派以国家利益为重，尽快启动阿人内部谈判，组建包容性政府。

当日，联合国举行阿富汗问题“6+2”机制视频会议。联合国政治与建设和平事务副秘书长迪卡洛主持会议，阿富汗、中国、伊朗、巴基斯坦、塔吉克斯坦、土库曼斯坦、乌兹别克斯坦以及俄罗斯、美国常驻联合国代表、新任联合国秘书长阿问题特别代表莱恩斯出席会议并发言。

张军在发言中表示，当前阿富汗和平进程正面临历史性机遇，中方坚定支持“阿人主导、阿人所有”的包容性和平进程。近期，阿富汗政府和塔利班通过互释囚犯，为阿人内部谈判启动积累条件。中方对此表示赞赏，中方尊重阿人民自主决定国家未来，支持阿维护国家统一和政局稳定，呼吁阿各派启动谈判，组建包容性政府。

张军表示，中方对近期阿富汗境内暴力活动抬头表示担忧，敦促国际社会和阿各派增强阿安全能力。中方欢迎美国同塔利班签署协议，呼吁相关方在协议落实过程中，确保外国在阿驻军的撤出以有序和负责任方式进行，避免恐怖主义在阿趁势坐大。

张军指出，阿富汗实现持久、可持续的和平与繁荣需要坚实的经济社会基础，为此应帮助阿发挥自身优势融入区域合作，满足阿人民愿望。近期阿富汗同巴基斯坦通过中巴经济走廊上的瓜达尔港实现货物运输，阿融入地区经济取得新进展，中方对此表示欢迎，呼吁加强区域合作和互联互通，呼吁地区国家、特别是邻国加大对阿基础设施建设投资。

张军表示，中方最近举行网络视频会议，向阿富汗介绍中方防控新冠肺炎疫情经验，并向阿交接首批中国援阿抗疫物资。中方呼吁阿富汗各派响应联合国秘书长关于全球停火的倡议。呼吁国际社会也尽已所能，为阿抗疫提供支持。希望联合国阿富汗援助团加强防疫工作，中方愿就此同联合国方面保持沟通，并提供必要帮助。

(责编：刘叶婷、刘洁妍)