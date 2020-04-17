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中国坚定支持联合国和世卫组织在抗击新冠肺炎疫情中发挥领导作用

2020年04月17日13:11  来源：人民网-国际频道
 

人民网联合国4月16日电（记者李晓宏） 中国常驻联合国代表张军16日致函第74届联大主席班迪、联合国秘书长古特雷斯和各国常驻联合国代表，重申中国始终坚定支持联合国和世界卫生组织发挥领导作用，积极协调国际社会合作抗击疫情。

张军指出，近来习近平主席同古特雷斯秘书长及各国领导人密集通话，就加强抗疫国际合作深入交换看法，达成重要共识。习主席强调，人类是一个命运共同体，战胜关乎各国人民安危的疫病，团结合作是最有力的武器。国际社会最需要的是坚定信心、齐心协力、团结应对，全面加强国际合作，携手赢得这场人类同重大传染性疾病的斗争。

张军表示，中方坚定支持世界卫生组织在全球抗疫合作中发挥领导作用。世卫组织是联合国系统内负责公共卫生事务的专门机构，在应对疫情中的作用至关重要。在谭德塞总干事带领下，世卫组织秉持科学、客观、公正立场，积极指导协助各国应对疫情，为抗疫国际合作作出重要贡献。中方一直本着公开、透明、负责任态度，同世卫组织保持密切沟通合作，及时通报疫情信息，第一时间发布病毒基因序列等信息，毫无保留同世卫组织和国际社会分享防控和治疗经验，并向世卫组织捐款2000万美元，以实际行动支持其开展全球抗疫合作。习近平主席在二十国集团领导人应对新冠肺炎特别峰会上，再次呼吁各国支持世卫组织作用。“77国集团加中国”日前发表共同声明，赞赏世卫组织应对疫情的努力。中方还积极响应不结盟运动发表公报，支持世卫组织和谭德塞总干事履职，反对将新冠肺炎疫情政治化。在当前严峻形势下，世卫组织的作用不可或缺，中方坚决反对任何试图削弱世卫组织的行为。

张军强调，病毒没有国界，疫情不分种族。任何国家都不能置身其外，独善其身。全人类只有共同努力，才能战而胜之。任何指责与推诿，都无助于集中精力应对疫情，并造成国际社会分裂，危害抗疫国际合作。我们坚决反对把疫情标签化、政治化和污名化的错误做法，这也是国际社会的普遍共识。在经济全球化时代，这样的重大突发事件不会是最后一次，各种传统安全和非传统安全问题还会不断带来新的考验。在应对这场全球公共卫生危机的过程中，构建人类命运共同体的迫切性和重要性更加凸显。只要我们同舟共济、守望相助，就一定能够彻底战胜疫情，迎来人类发展更加美好的明天。

张军还在致函中详细介绍了中方大力支持安理会和联大抗击疫情、积极响应联合国秘书长有关倡议、全力缓解疫情对世界经济冲击、坚持把发展问题作为应对疫情优先领域等情况。

(责编：刘叶婷、刘洁妍)
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