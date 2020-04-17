专访埃塞俄比亚驻穗总领事德斯塔：“此刻在中国，我深感幸运”

随着全球疫情变化，虽然国内疫情趋于平稳，但全球范围内的疫情发展态势不容乐观。作为超大城市和国际性综合交通枢纽，广州外防输入压力增大。

在全球阻击疫情的过程中，“人类命运共同体”理念被各国更深刻地理解。对于埃塞俄比亚驻广州总领事泰菲力·麦莱斯·德斯塔而言，疫情期间，他一直向在穗埃塞俄比亚人介绍广州的防控措施，并帮助他们更好地做好防护工作，尊重中国的法律法规。他坦言，中国的防控措施非常严格，让他们感到此时在中国，是一件非常幸运的事情。

4月16日，广州日报全媒体记者专访了埃塞俄比亚驻广州总领事泰菲力·麦莱斯·德斯塔，他讲述了自己是如何与广州人民一道，共同战疫。在他看来，中非人民将坚定地站在一起，共同战胜疫情。

约300名埃塞俄比亚人在穗工作学习

德斯塔介绍，埃塞俄比亚驻广州总领馆成立于2009年，是在广州设立的首个非洲国家总领馆。在他看来，广州是中国重要的商业和投资中心，吸引了不少埃塞俄比亚人前来投资兴业。与其他一些非洲国家相比，在广州的埃塞俄比亚人并不算多，总共不超过300人，包括约50名商人、200名留学生、20多名外交人员及其家属，以及几名埃塞俄比亚航空公司职员。他们在广州工作学习，来往于广州和埃塞俄比亚之间，为广州和非洲架起友好交往的桥梁。

“埃塞俄比亚人在广州生活得很愉快，因为埃塞俄比亚和中国同样有着悠久的历史，两国人民之间有着共同的纽带。” 德斯塔说，埃塞俄比亚人民尊重和欣赏这里的文化历史，和中国朋友交往从来没有困难。

2020年4月16日，埃塞俄比亚联邦民主共和国驻穗总领事Teferi Melesse DESTA先生接受广州日报记者专访。

这样的友好往来也体现在共同抗击疫情期间。德斯塔坦言，在新冠肺炎疫情暴发时，很多国际交通都停航了，但埃塞俄比亚航空选择以不停航助力中国抗“疫”。当时埃塞俄比亚航空公司CEO就发表声明，称“无论顺境逆境，都与中国同行”。这是因为埃塞俄比亚航空是非洲和中国的空中桥梁。“埃塞航空在非洲54个国家都有航班，服务着非洲约一半的人口，是非洲旅客的枢纽。如果埃塞航空停飞，中国和非洲之间的联系将被切断。而且，世界卫生组织的指引中也并没有建议各国取消航班，因此，埃塞航空不认为停飞是一个明智的决定。”

在这位外交官看来，中埃两国悠久的合作历史和友谊更是做出这一决定的基础。“朋友不会在朋友需要的时候抛弃他，真朋友要站在一起。所以我们与中国人民和中国政府站在一起，无论在疫情暴发期间还是之后，这种友谊将继续下去。”

病毒不分国界 共同面对疫情带来的挑战

“病毒不分国界，这不是哪一个国家的病毒。新冠肺炎是全世界面临的共同挑战，所有人无论高矮胖瘦、贫穷富有，需要共同面对。” 德斯塔说。

正是因为这样，他坦言，作为外国人，他们和中国人一样，自觉地听从广东省卫生健康委员会的指引：什么时候居家、什么时候复工。“我们在这件事上是一致的，没有区别，我们必须尊重中国的法律法规。”

他介绍，在执行防控措施方面，当前已经建立起良好的沟通机制，以便领馆更好地向在穗国民解释当地政府的政策。例如进行核酸检测是为了保护大家，检测出是否被感染，被感染需要接受治疗。他感慨地说：“中国的防控措施非常严格，所以，我想我们都会觉得此时在中国，是一件非常幸运的事情。”此外，总领馆也会为国民辟谣网上传闻。“例如会在非洲人身上试验疫苗等，我们都会解释这些是假的，是一些不负责任的人散播的谣言，媒体也有责任进行纠正。”

为了帮助在穗的埃塞俄比亚国民更好地做好防护工作，德斯塔说，他们专门建了微信群，每天早上，第一件事就是收集广州关于健康防护相关的信息，并将这些信息翻译成英文发给埃塞俄比亚同胞。此外，他们还与在穗的埃塞俄比亚团体和留学生们保持联系，了解他们的情况。

“我们需要携起手来建立强有力的机制应对疫情。” 德斯塔说，连日来，广东省政府和广州市政府所采取的措施非常值得赞赏，广东省、广州市也一直在加强与领馆的联系沟通，双方面对面交流，共同应对疫情带来的挑战，这样的机制接下来也将发挥良好的作用。

医生驰援、捐赠口罩……感谢中国埃塞俄比亚的援助

从新冠肺炎疫情在中国暴发的关键时刻，非洲国家和人民给予了中国有力声援和支持，到如今非洲疫情日趋严峻，中国从政府到民间都积极行动起来，紧急驰援非洲，在德斯塔看来，这见证了中非友谊的深厚，也证明了中非共同应对新冠肺炎疫情挑战的决心。

德斯塔说，正如习近平主席所说，要把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，这句话让人看到了中国领导人的智慧。他认为，这与“一带一路”倡议、构建人类命运共同体一样，都告诉人们一个道理：全世界是一个整体，各国要携手共同面对挑战。

随着非洲疫情蔓延，中国在自身抗击疫情的同时，也给予了包括埃塞俄比亚在内的许多非洲国家很大的帮助。对此，德斯塔如数家珍：这周，多名四川医生飞抵埃塞俄比亚援助抗疫，分享中国经验；白云机场为埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴机场提供设备帮助我们做好入境测温工作；马云的阿里巴巴和广东东莞的华坚集团捐赠了大量医疗物资给非洲国家……“我非常赞赏中国所做的，不仅是政府，还有很多投资非洲的公司、中国红十字会等机构，以及个人团体，都给予了非洲很大的帮助。”

“中国人民是有大爱的，这源于中国传统文化中的种种美德。”德斯塔感叹。他说，一直以来，中国政府和中国人民始终与非洲人民站在一起，而非洲也在中国需要帮助的时候，坚定地与中国站在一起。“非洲和中国是真正的朋友，我们能共同战胜疫情。”（文章来源：广州日报客户端）

(责编：李枫、岳弘彬)