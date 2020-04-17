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IMF副总裁张涛：当务之急是全球通力合作遏制疫情蔓延

2020年04月17日10:00  来源：人民网-国际频道
 
IMF副总裁张涛：当务之急是全球通力合作遏制疫情蔓延

人民网华盛顿4月16日电（记者 吴乐珺 ）当地时间16日，国际货币基金组织（IMF）副总裁张涛就2020年世界经济形势和未来走向，与媒体进行交流。

张涛表示，2020年全球经济将进入衰退，衰退程度很可能是上世纪30年代“大萧条”时期以来最为严重的一次，至少会超过2008年的全球金融危机，这次衰退可以称之为“大隔离”或“大封锁”。

根据IMF14日发布的《全球经济展望报告》，假设全球疫情在2020年上半年达到高峰，相应的隔离等抑制措施也在下半年开始逐渐退出，2020年全球经济将迎来负增长，为-3%; 在此基础上，如果遏制疫情蔓延，目前的流动性冲击未演变为偿付能力危机，包括没有出现大范围商业机构破产和失业潮，以及金融市场基本保持稳定运行，2021年全球经济将会出现恢复性增长，达到5.8%。

张涛认为，尽管这个数字看上去较高，但从产出来看可能仅仅是部分恢复，难以达到疫情发生以前的估计水平。由于疫情还在全球蔓延，目前对全球经济走势的判断不可避免的存在诸多不确定性，尤其是下行风险较大。中长期来看，本次疫情也将产生深刻影响，尤其是对第三产业或服务业，即使疫情过去，部分产出损失也难以弥补。加上在疫情冲击之前原有一些全球性结构因素，例如生产率增速较低、人口老龄化等结构性问题以及地缘政治问题等，全球经济长期增长面临挑战。

他呼吁，当务之急是全球通力合作，遏制新冠肺炎疫情蔓延。IMF各成员国承诺加强合作，确保医疗和防疫设备、物资的研发、生产和供应，交流防疫经验，强化信息共享。同时，特别要加强对低收入和发展中国家的发展援助，提高其医疗和公共卫生体系抗击疫情的能力。对此，IMF和世界银行、世界卫生组织以及其他国际机构已就相关资金、物资采购和运输等方面着手建立相应机制，有针对性地为成员国提供高效和迅速的服务。

张涛就各国下一步应对疫情带来的挑战提出了建议。一是减缓冲击。隔离、保持社交距离等措施不可避免地会给经济造成负面影响，要采取有针对性的财政政策和货币政策，把负面影响降到最低。要特别需要注意保护基层人员、弱势群体和中小企业，防止大范围失业；同时，确保市场流动性，防止企业和金融机构因资金链断裂而出现大面积破产。二是恢复经济。疫情过后应及时促进经济恢复。要确保政策留有空间，在保持有效生产能力的同时，扩大对需求端的支持。要加强对低收入国家的支持，减轻其债务支出负担，增加公共医疗卫生支出，提高公共财政和对外部门的可持续性。同时，继续支持开放和扩大国际贸易和投资，建立更加开放、透明和以规则为基础的贸易体系。

对于中国在抗击疫情国际合作中的举措，张涛认为，中国采取积极行动，努力做出自己的贡献。今年一季度，中国受到疫情严重冲击。目前中国经济逐步恢复，中国在这一过程中积累的经验非常宝贵，值得其它国家借鉴。同时，由于中国在全球医疗和药品资源供应链中大量处于供给端，成功抗击疫情的中国也将率先恢复大量产能，在帮助全球其他经济体战胜疫情，直接抗击疫情方面发挥了关键作用。

(责编：刘叶婷、刘洁妍)
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