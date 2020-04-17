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德国总理默克尔表示将全力支持世卫组织

2020年04月17日09:45  来源：新华网
 

　　新华社柏林4月16日电（记者任珂　张远）德国总理默克尔16日在参加七国集团领导人视频会议时呼吁加强国际合作，共同抗击新冠疫情，并表示德国将全力支持世界卫生组织。

　　德国政府在七国集团领导人会议后发表声明说，默克尔在会上表示，只有全球对新冠疫情采取有力和协调的应对措施，才能战胜当前危机。

　　声明说，默克尔表达了对世卫组织的全力支持，并表示德国还将全力支持与应对疫情有关的其他国际合作项目，包括流行病防范创新联盟和全球疫苗免疫联盟等。

　　声明说，欧盟委员会主席冯德莱恩提议5月初为资助新冠病毒疫苗研究召开网络认捐会议，默克尔对此表示支持。默克尔还强调，国际社会对帮助非洲抗击疫情负有特别责任，应该对非洲国家迅速给予支持。

　　此外，由德法两国发起成立的“多边主义联盟”16日就新冠疫情召开外长视频会议，德国、法国、意大利、西班牙、加拿大等24国外长在会后发表声明说，将全力支持世卫组织领导和协调全球抗击疫情。

　　德国外长马斯在会后说，世卫组织是当前抗击新冠疫情的核心机构。现在弱化世卫组织，就好比将飞行员扔出正在飞行的飞机，是一种不负责任的行为。

　　美国总统特朗普14日宣布，美国暂停资助世卫组织，并称美国作为世卫组织的主要赞助方，有责任对世卫组织在疫情中的行为问责。此举招致国际社会和美国国内专业人士的批评。

(责编：于洋、刘洁妍)
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