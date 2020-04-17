G20将采取联合行动应对债务和就业危机

受新冠肺炎疫情影响，全球尤其是经济脆弱国家的债务和就业状况恶化，二十国集团（G20）15日召开会议拟定了联合行动计划，希望通过采取协同措施应对经济难题。与此同时，疫情暴发暴露了各国卫生部门协作的短板，预计G20将在此领域加大投入并加强协作。

实施减免债务

二十国集团（G20）财长和央行行长15日召开视频会议，同意世界上最贫困国家可暂时停止偿还债务。

当天的会议由G20轮值主席国沙特阿拉伯主持。根据会议发表的公报，G20成员国承诺为有需要的国家提供卫生和医疗领域的支持，并同意世界最贫困国家从今年5月1日起至年底可暂停偿还债务。

会后发布的《G20财长和央行行长公报》显示，对要求债务宽限的最贫困国家，G20支持并同意实施有时限的暂停偿还债务。与会各国财经官员还呼吁私人债权人也加入该倡议。

该公报显示，G20国家承诺与国际货币基金组织（IMF）和世界银行集团（WBG）一同帮助有需要的国家，包括为IMF提供支持，为世界银行及其他多边开发银行提供2000亿美元以上贷款，应对低收入国家债务脆弱性问题等。

G20将与“巴黎俱乐部”（国际债权国非正式组织）的会员国发起，所有债权国家根据各自的法律采取一致行动。多边机构在保持现有贷款利率和主权评级不变的同时，还将进一步采取暂停主权债券偿付的措施。

沙特财政大臣穆罕默德·贾丹在会后举行的记者会上表示，G20成员国支持最贫困国家暂停偿还债务意义重大。他说，各国通过共同努力，将战胜这场危机，实现更团结、更有韧性的强劲复苏，为未来应对任何冲击做好充足准备。

IMF在4月14日的报告中指出，许多国家面临多层次的危机，包括卫生冲击、国内经济动荡、外部需求急剧下降、资本流动逆转以及大宗商品价格暴跌。新兴和前沿市场经济体正面临最严峻的风暴，经历了有史以来最剧烈的资本外流。外部债务融资的减少可能使杠杆较高和可信度较差的借款者承压。这可能导致债务重组规模增加，对现有的债务处置框架构成考验。

据世界银行统计，目前世界上最贫穷的国家2020年要向其他政府和官方债权人还本付息140亿美元，同时需要偿还银行和其他私人债权人数百亿美元。而根据国际金融协会的估计，世界上最贫穷国家到今年年底要偿还约1400亿美元的一般政府债务，包括私人和公共部门债务、国内和国外债务、短期和长期债务等。

就业前景堪忧

当天会议核准的《G20关于应对新冠肺炎疫情的行动计划》显示，同意将共同采取各类政策工具应对疫情对经济的冲击，维护金融稳定。

这份行动计划相当于G20制定了应对新冠肺炎疫情的路线图，确定G20此次应对疫情的共同目标，G20的当务之急是应对新冠疫情大流行及其对健康、社会和经济造成的影响。G20将致力于保护生命，控制疫情，保障人民的就业和收入，并承诺使用所有可用的政策工具来支持全球经济，提振信心，维护金融稳定，避免疫情对经济产生长期深远的影响。

G20财长和央行行长们表示，支持充分利用现有工具，包括灵活信贷额度（FCL）和预防性流动性额度（PLL）等预防性工具等。国际货币基金组织也准备利用现有项目或新项目来调动其1万亿美元的贷款能力，以满足成员国的需求，同时呼吁精简和加快内部程序，以便迅速付款。

在G20加大救市措施力度之际，多国失业率随着新冠疫情蔓延而走高。

印尼官方日前估计，该国最糟状况将增加520万人失业，378万人将跌落贫穷线，印尼的劳动人口约一亿3356万人，去年失业人口为705万人，失业率约5.3%。美国劳工部最新数据显示，在过去三周内美国申请失业救济的人数已达到创纪录的1600万人。这是美国自1948年以来最糟糕的数据，相当于美国已失去了十分之一的劳动力。摩根大通等多家美国投资机构认为，美国4月的失业率可能达到15%，甚至20%，失业人数可能达到2500万人。俄罗斯官员日前也表示，由于疫情影响，2020年全俄失业人数将从250万临时性增长至800万，这一失业人口数字将维持至年底。

IMF预估，2020年全球将有超过170个国家GDP负增长，第二季度全球可能失去1.95亿个工作机会。

卫生部门协作待加强

在G20层面，多方正酝酿加强在卫生领域的协作，更好抵御此次疫情带来的负面冲击，也为未来抵御相似风险提供措施模板。

15日会议上，G20财长和央行行长们一致认为，需要重视此次疫情对全球经济、社会带来的影响，吸取教训，在走向经济复苏时进行集体反思。

G20还呼吁更好地发展和投资各国卫生系统，以应对未知的风险，尽量避免如此大规模的全球流行病再次发生。

二十国集团卫生部长视频会议将于4月19日召开，讨论新冠肺炎疫情对全球卫生系统和社会的影响，并就各国的疫情防控措施交换意见。会议将由沙特卫生大臣塔菲克·本·法赞·拉比亚主持。

3月26日，沙特主持召开二十国集团领导人应对新冠肺炎特别峰会。中国在会上提议，尽早召开二十国集团卫生部长会议，加强信息分享，开展药物、疫苗研发并加强防疫合作，有效防止疫情跨境传播。

“为经济恢复运转做好准备是至关重要的，要大大提高检测、人员追踪、隔离和治疗的能力。现在必须不惜代价地做这件事，也需要不惜代价地投资于创造、生产和使用新疫苗。”英国《金融时报》 评论员马丁·沃尔夫16日在专栏文章中写到。

华盛顿彼得森国际经济研究所一份G20重要作用的报告也表示：“简而言之，在新冠肺炎大流行中，缺乏国际合作将意味着更多的人会失去生命。”（记者 闫磊）

(责编：于洋、刘洁妍)