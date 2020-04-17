沃伦发声　拜登得全部前对手支持

美国民主党总统竞选人乔·拜登15日获得前“劲敌”、马萨诸塞州联邦参议员伊丽莎白·沃伦公开支持。至此，所有曾角逐本届总统候选人提名的民主党人都已“团结”在拜登身后。

沃伦说，如果拜登邀请她当副总统候选人，她愿意接受。

【最后表态】

沃伦作为“进步派”代表之一，竞选前期民意支持率一度领先拜登，但她在3月的“超级星期二”预选中落后趋势明显，连在老家马萨诸塞州得票率也仅居第三，随后宣布退选。但沃伦并没有像其他竞选人一样，退选后很快宣布支持“领跑者”拜登。

“沉默”多日后，她最终决定经由社交媒体“推特”发布一段将近4分钟的视频宣示立场。视频指出：“乔·拜登几乎一生都在为公众服务。他懂得一个正直、有能力、有同情心的政府能够拯救生命、挽救生活。我们承担不起让唐纳德·特朗普继续危害每个美国人的生命和生活。”

在沃伦之前倒数第二个表态的民主党总统竞选人是与她政策立场相对接近的佛蒙特州联邦参议员伯尼·桑德斯。桑德斯选择在上周威斯康星州预选后退选，13日“背书”拜登，14日再次呼吁支持者转投拜登。前总统贝拉克·奥巴马也在14日发声，力挺拜登代表民主党竞选总统。

按照美联社的说法，假如沃伦早于桑德斯数周正式表态，政治分量或许更重。

【有望搭档？】

拜登回应沃伦的“背书”时说：“我感到自豪，参议员沃伦能够站到我的阵营中，支持我继续前方的战斗。不仅为11月打败特朗普，还为今后数年为美国人民推进英勇、进步的政策议程。”他希望在新冠病毒疫情过后能与沃伦协力重建美国经济。

拜登先前承诺，一旦获得提名，将挑选一名女性搭档作为副总统候选人。而沃伦15日晚接受美国微软－全国广播公司采访时说，假如拜登属意她当副手，她会接受。

拜登还没就搭档人选明确表态，只说不久将筹备组建委员会，负责遴选副总统候选人。

沃伦在发布视频时提及疫情，她的“推文”写道：“在这危机时刻，更加需要一名能够重塑美国人对优良有效政府信心的总统。我已看到乔·拜登帮助重建我们的国家。”

一些沃伦的盟友指出，在她“背书”拜登前，拜登已接受她就抗击疫情提出的部分政策建议，包括免除学生所欠贷款、扩大社会保障补助范围。他还“借用”了沃伦关于全面改革美国破产制度的竞选主张。（沈敏）（新华社专特稿）

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