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美军说俄试射反卫星导弹

2020年04月17日09:20  来源：新华网
 

　　美国太空司令部15日说，俄罗斯当天试射一枚反卫星导弹，是继今年早些时候用卫星“抵近观察”美方卫星以后，再一次展现对美国“太空利益”的“威胁”。

　　太空司令部在声明中说，美方“发现和追踪”俄方反卫星导弹，后者能摧毁在近地轨道飞行的卫星。

　　美国太空司令部去年组建。司令约翰·雷蒙德称，俄方试射反卫星导弹“再一次显示美国及其盟友的太空系统受到真实、严重和与日俱增的威胁”。

　　美国一名大学生1月在社交媒体写道，一颗俄罗斯卫星近距离跟踪观察一颗美国侦察卫星，相距150至300公里。雷蒙德2月告诉美国媒体，俄方卫星“抵近”美方卫星，在后者“附近主动作出机动动作”，美方已经从外交渠道与俄方交涉。

　　雷蒙德15日再次提及俄方卫星“抵近”美方卫星，称俄方卫星“显示太空武器特性”。

　　按照雷蒙德的说法，俄方试射反卫星导弹，显示俄方“无意停止反太空武器计划”，“企图遏制美国（的太空）实力”。

　　俄罗斯政府没有立即就“试射反卫星导弹”说法作出回应。不过，俄罗斯外交部2月发表声明，说美方称俄方卫星“抵近”美方卫星，是在为发动太空军备竞赛找借口。

　　分析人士认为，美国以太空利益受威胁为借口，组建太空司令部和太空军，加速美国太空军事化步伐。

　　美国去年8月正式组建太空司令部，12月批准组建太空军。太空司令部的职责是确保美国“在太空的统治地位永不受质疑和威胁”。美军参谋长联席会议主席马克·米利曾说，太空不仅为美军在其他战场作战提供支持，本身也将成为战场。雷蒙德15日说，美方将在太空“阻止侵略”，捍卫美国及其盟友的“在太空的利益”。（惠晓霜）（新华社专特稿）

(责编：于洋、刘洁妍)
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