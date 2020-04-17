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特朗普称疫情过“峰值”　拟加快“解封”

2020年04月17日09:18  来源：新华网
 

　　美国总统唐纳德·特朗普15日说，从数据看，美国新冠肺炎疫情已经“到顶”，他16日将宣布新的联邦政府防疫指导意见，以加速“重启”遭受重创的经济。

　　【“报喜”】

　　特朗普在记者会上说，疫情防控措施“显然正在见效”，“战疫将继续，但就全国范围新增病例而言，我们已经越过峰值”。

　　白宫冠状病毒应对工作组协调员德博拉·伯克斯说，美国疫情正在“好转”，9个州病例数不足1000例，且每日仅新增数十例。

　　美国约翰斯·霍普金斯大学发布的疫情数据显示，截至美国东部时间15日10时，美国确诊病例升至609696例，死亡病例26059例，都是全球最多。

　　美国疫情“震中”纽约州州长安德鲁·科莫15日宣布，纽约州连续两天医院收治患者人数减少，14日降至18335人。科莫13日说，纽约州度过疫情最严重阶段。

　　然而，纽约州14日新收治患者数增加，达到2253人，比前一天上升600多人；当天死亡人数为752人，仍在高位徘徊。

　　【拟“解封”】

　　特朗普15日说，他16日将宣布新的疫情防控指导意见，以尽快“重启”美国经济。他说，最新疫情数据“让我们处于非常有利的形势”，“一些州将比其他州更早放开”。

　　特朗普原本希望4月12日复活节时美国能复工复产，但不得不屈服于严峻疫情，延长防疫指导意见至4月底。他的最新期望是5月1日复工。

　　疫情重创美国经济，股市跳水、工厂停工、失业人数飙升。特朗普在共和党内的一些盟友正推动尽快“解封”，以恢复经济。共和党籍参议员戴维·珀杜告诉媒体，他上周末与特朗普交谈，后者正考虑“解封”，“我们的确正以比许多人预期更快的速度推进这件事”。

　　伯克斯15日说，她提及的那9个州可能将成为首批放松社交距离规定的州。

　　【匆忙行事遭反对】

　　特朗普15日与数十名企业高层管理者、工会领导人等人士就复工复产举行远程会议。特朗普在社交媒体“推特”上称，与会者“都赞同尽快让美国复工”。

　　然而，一些与会者告诉美联社记者，企业界反对匆忙行事。他们强调，扩大新冠病毒检测和感染源追踪至关重要，另外，需要大量增加病毒防护用品供应，以确保企业员工和客户安全。亿万富翁、美国男子职业篮球联赛达拉斯独行侠队老板马克·丘班在会议开始前告诉福克斯新闻频道，他不赞成5月1日开始复工，“我们可能犯下的最大错误就是匆忙作出决定”。

　　民主党人同样持反对立场。众议院议长南希·佩洛西告诫美国人“别理睬谎言”，而“要听科学家和其他有声望的专业人士”的意见。“如果我们不从事实出发，将会有更多人失去生命，经济困境将不必要地延长。”

　　是否放松社交距离规定取决于各州。一些州的州长主张缓慢而有序推进复工复产。加利福尼亚州州长加文·纽瑟姆14日说，重启加州经济有6项前提，包括医院收治的患者人数减少、提升新冠病毒检测和感染者追踪能力。

　　纽约州州长科莫说：“如果走错一步，我们一周以来取得的进展就会丧失殆尽。”

　　密歇根州州长格蕾琴·惠特默说，“必须全力确保不发生第二波（疫情）”，“我们将依据科学做决定，在合适和安全的时候”着手逐步恢复经济活动。（惠晓霜）（新华社专特稿）

(责编：于洋、刘洁妍)
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