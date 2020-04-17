德国决定逐步“解封”

德国总理安格拉·默克尔15日傍晚召开记者会，宣布将逐步解除抗疫防控措施，下周起重开部分商铺，5月4日起允许中小学逐步复课。

默克尔认为，德国抗击新冠肺炎疫情取得“脆弱的阶段性成功”，但要求民众切勿盲目乐观，并“强烈建议”大家在公共场合佩戴口罩。

【谨慎重启经济】

法新社报道，德国是首个决定在不引起新一轮新冠病毒传播的前提下，重启经济、“解封”社会的欧洲大国。

路透社报道，默克尔15日与16名州长经会商达成一致，随后向媒体公布逐步“解封”方案。

默克尔宣布，现有社交限制措施将持续至5月3日。德国3月23日起禁止公众场合两人以上集会，并要求民众彼此保持1.5米左右社交距离。德国联邦及各州政府定于本月30日再次评估相关措施。另外，8月31日前德国仍不允许举行各类大型活动。

商铺面积不超过800平方米的零售店、汽车和自行车经销店以及书店可自下周起重开，但必须严格遵守社交限制措施且卫生条件达标。这些非必要商铺已关门近4周。美联社报道，暂不清楚酒吧、咖啡馆和餐馆等餐饮企业何时恢复堂食。

3月中旬起关闭的中小学将自5月4日起逐步重开，应届毕业生优先返校。届时美发店等服务业商铺也可重开。

德国联邦及州政府“强烈建议”民众在搭乘公共交通工具或购物时佩戴口罩，但并非强制性要求。依据德国政府发布的一份文件，民众可自愿下载一种社交追踪手机应用程序，迅速获知是否曾接触新冠病毒感染者。

默克尔说，“必须极端谨慎”推进“解封”措施，“现状脆弱，要求我们保持谨慎，不要过度兴奋”。

【经济长期承压】

默克尔在记者会上说，新冠病毒目前在德国的传播率大约为1，意味着一名感染者平均可以再传染一个人。依据估算，如果病毒传播率上升至1.1，德国医疗系统将在10月达到极限；传播率达1.2，极限时刻提前至7月；达1.3，极限时刻6月来临。

“所以你看到我们没有太多（施展‘解封’政策的）空间。”她说。

路透社报道，德国政府已出台多项举措试图缓解疫情对经济的冲击，包括7500亿欧元一揽子刺激方案，但部分企业和政界人士仍然担忧长期“封城”对经济的负面影响。

不过，德国副总理兼财政部长奥拉夫·朔尔茨指出，现阶段的“新常态”仍将持续一段时间，直到“成功研制疗效更好的药物和疫苗以遏制疫情蔓延”。

德国经济部也指出，德国经济3月已陷入衰退，预期“封城”措施可能持续至今年年中。该部门认为，“全球需求崩溃、供应链中断、消费者行为变化和投资者面临的不确定性正对德国经济构成巨大影响”，即便放松社交限制措施，德国社会经济活动仍将持续受抑制，只会逐步回升。

德国官方数据显示，截至15日零时，德国确诊病例累计增至127584例，累计死亡3254例，累计治愈72600例。（海洋）（新华社专特稿）

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