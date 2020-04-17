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意大利新冠死亡病例超过2.2万例

2020年04月17日09:01  来源：新华网
 

　　新华社罗马4月16日电（记者陈占杰）意大利民事保护部门负责人、新冠病毒应急委员会专员博雷利16日说，当天意大利累计新冠确诊病例增至168941例，死亡病例增至22170例，治愈病例增至40164例。

　　博雷利在例行新闻发布会上说，意大利累计确诊病例比上一日增加3786例，死亡病例增加525例，治愈病例增加2072例。

　　博雷利说，在现有患者中，76778人在居家隔离，26893人在医院接受普通治疗，2936人在重症监护室接受治疗。其中，重症病例比上一日减少143例，现有重症病例数为3月22日以来最低值；在医院接受普通治疗的患者人数连续三天下降。

　　意大利高等卫生研究院院长布鲁萨费罗在新闻发布会上说，过去几天来疫情曲线开始下降，这表明管控措施已导致病毒传播速度减缓。

　　意大利卫生部当天在一份声明中说，该国正准备对15万人进行血清检测。布鲁萨费罗就此表示，进行这种检测的目的是通过抽样研究来确定感染过病毒的人口比例。

　　意大利从1月31日开始实施为期6个月的紧急状态以应对疫情。为防止疫情进一步蔓延，该国从3月10日起进入全国“封城”状态，从3月12日起关闭全国除食品店和药店以外的所有商铺，从3月21日起关闭所有公园和其他公共场所。意大利已两次延长“封城”措施，目前的“封城”措施将持续到5月3日。

(责编：于洋、刘洁妍)
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