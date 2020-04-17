中国坚定支持联合国和世卫组织在抗击新冠疫情中发挥领导作用

新华社联合国4月16日电 中国常驻联合国代表张军16日致函第74届联大主席穆罕默德-班迪、联合国秘书长古特雷斯和各国常驻联合国代表，重申中国始终坚定支持联合国和世界卫生组织发挥领导作用，积极协调国际社会合作抗击新冠疫情。

张军表示，近来习近平主席同古特雷斯及各国领导人密集通话，就加强抗疫国际合作深入交换看法，达成重要共识。习主席强调，人类是一个命运共同体。战胜关乎各国人民安危的疫病，团结合作是最有力的武器。国际社会最需要的是坚定信心、齐心协力、团结应对，全面加强国际合作，携手赢得这场人类同重大传染性疾病的斗争。

张军表示，中方坚定支持世卫组织在全球抗疫合作中发挥领导作用。世卫组织是联合国系统内负责公共卫生事务的专门机构，在应对疫情中的作用至关重要。在谭德塞总干事带领下，世卫组织秉持科学、客观、公正立场，积极指导协助各国应对疫情，为抗疫国际合作作出重要贡献。中方一直本着公开、透明、负责任态度，同世卫组织保持密切沟通合作，及时通报疫情信息，第一时间发布病毒基因序列等信息，毫无保留同世卫组织和国际社会分享防控、治疗经验，并向世卫组织捐款2000万美元，以实际行动支持其开展全球抗疫合作。习近平主席在二十国集团领导人应对新冠肺炎特别峰会上，再次呼吁各国支持世卫组织作用。“77国集团和中国”日前发表共同声明，赞赏世卫组织应对疫情的努力。中方还积极响应不结盟运动发表公报，支持世卫组织和谭德塞履职，反对将新冠疫情政治化。在当前严峻形势下，世卫组织的作用不可或缺，中方坚决反对任何试图削弱世卫组织的行为。

张军强调，病毒没有国界，疫情不分种族。任何国家都不能置身其外，独善其身。全人类只有共同努力，才能战而胜之。任何指责与推诿，都无助于集中精力应对疫情，并造成国际社会分裂，危害抗疫国际合作。我们坚决反对把疫情标签化、政治化和污名化的错误做法，这也是国际社会的普遍共识。在经济全球化时代，这样的重大突发事件不会是最后一次，各种传统安全和非传统安全问题还会不断带来新的考验。在应对这场全球公共卫生危机的过程中，构建人类命运共同体的迫切性和重要性更加凸显。只要我们同舟共济、守望相助，就一定能够彻底战胜疫情，迎来人类发展更加美好的明天。

张军还在致函中详细介绍了中方大力支持安理会和联大抗击疫情、积极响应联合国秘书长有关倡议、全力缓解疫情对世界经济冲击、坚持把发展问题作为应对疫情优先领域等情况。

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