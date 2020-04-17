旅葡留学生：我不担心，祖国一直在身后

里斯本一家超市采取限流措施，顾客们排队等待。

人民网北京4月16日电（符园园）3月2日，葡萄牙出现首例新冠肺炎确诊病例。3月18日，葡萄牙总统德索萨宣布全国进入为期15天的紧急状态，以应对新冠肺炎疫情。这是葡萄牙历史上首次实行全国紧急状态。

随着葡萄牙疫情的不断升级，不少留学生因航空限制令无法返回中国，只能继续留守葡萄牙，牟骁就是其中之一。

“我是成都人，可能因为我经历过‘512地震’吧，所以面对这次的新冠肺炎疫情，我的心态还是挺放松的。现在除了平均一周一次出门买菜，我都不会出门，也尽量避免去人群聚集的地方”，谈起对目前在葡萄牙的生活状态，牟骁这么说道。

牟骁目前是葡萄牙里斯本大学的在读研究生，原本计划4月回国的他，因为航班暂停只能继续待在里斯本。

他告诉记者，自1月25号武汉“封城”了之后，葡萄牙当地的华人餐厅也开始采取了一些预防措施，包括拒绝从国内来葡萄牙但没有自我隔离14天的人进餐厅用餐或者消费等。

到了三月份，随着新冠肺炎确诊人数开始增多，葡萄牙政府开始采取一系列的应对措施。3月16日，葡萄牙封锁了与西班牙的边境，仅允许运送必要物资的车辆通行。3月19日，暂停所有欧盟外往返葡萄牙机场的国际航班，但是对于葡萄牙社群众多的非欧盟国家及所有以葡语为官方语言的国家暂不停飞。

当地所有学校停课，大多数酒吧和餐厅等公共场所也都关闭了，仅保留超市、药店和香烟铺这些商户。超市采取限流措施，排队结账时也要求保持一定距离。城市公交系统照常运行且全部免费，只是改成后门上下客，且司机位设置了警戒线，让乘客与司机保持社交距离。当地的华人餐厅和超市也开始以线上快递方式提供服务。

虽然葡萄牙疫情逐渐加重，牟骁表示自己并没有感到恐慌。首先超市的供应依然正常，货品充足，没有出现抢购卫生纸或其他物品的情况，所以他也没有囤货，但有舍友会囤一些食物和饮用水。

小区虽然没有像中国一样实行封闭管理，但门口贴有疫情防控知识，以及求助热线，中国留学生也可以给中国驻葡萄牙大使馆打电话。

另外他自己也会注意个人防护，减少出门次数，出行戴口罩，勤洗手等等。因为舍友都是中国人，大家都比较注重防护措施，所以感觉比较安全，如果有外国舍友，且在防护措施上和中国人的观念不同，可能心理压力也会大一些。

说起葡萄牙与中国在防疫措施方面的不同，牟骁介绍说，葡萄牙政府向民众宣传的防疫措施主要就是保持社交距离和勤洗手，所以很多当地人都不戴口罩，但他自己从二月份开始，出行都会戴口罩，偶尔会有些异样的眼光，但没人指责他。另外，当地人很多会戴手套，有的超市还会给顾客免费发放橡胶手套，提供免洗洗手液和消毒喷雾。

最近，在中国驻葡萄牙大使馆和当地学生联盟的安排下，牟骁报名了健康包的申领，相信很快就能领取。虽然暂时无法回国，但牟骁表示自己并不担心，他相信祖国一直在身后，会在他们需要时提供帮助。

目前，葡萄牙紧急状态已延长至4月17日。截至4月16日，葡萄牙新冠肺炎累计确诊超过18000例。

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