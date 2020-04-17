驻加纳大使接受加媒专访：团结一致 科学应对

《每日写真报》刊发驻对驻加纳大使王世廷专访文章（驻加纳使馆供图）

人民网阿克拉4月17日电（姜宣、周玥晗） 15日，中国驻加纳王世廷大使就新冠肺炎疫情再次接受加纳最大报纸《每日写真报》专访，介绍中国抗疫形势与经验，详细回答有关减债、非洲人在广东处境以及中国抗疫物资质量等问题，呼吁中非、中加人民团结战“疫”，加速构建人类命运共同体。有关内容如下：

写真报：武汉作为新冠肺炎疫情曾经的重灾区，在封城76天后终于“解封”。现在武汉是否不会再有确诊病例？

王大使：好消息是，在3月18日以来，武汉仅新增3例确诊病例，湖北省其他地方自3月5日来没有新增确诊病例。这是我们决定“解封”的重要依据。但同时，零新增不等于零风险，“解封”不等于解除防疫。对于新冠病毒，我们还存在很多未知。而且武汉作为华中交通枢纽，也面临着境外输入性病例风险。武汉“解封”距离战“疫”全胜还有距离，我们将继续把疫情防控作为首要任务。

写真报：封城期间中国政府积累了哪些经验？

王大使：武汉封城堪称人类现代史上最严格的防控举措。我们快速反应，全民动员，在武汉用14天建成了两家拥有2600张病床的医院，建立了16家方舱医院，全国45,000多名医护人员驰援武汉，调集全国力量保障武汉“菜篮子”、“米袋子”。同时我们依法防控，科学应对。在保障社会安定有序的同时，加速科学攻坚，及时发布疫情信息，加强国际防疫合作，迅速筛选了一批有效药物和治疗方案。当然，还有很多具体经验没法在这里一一列举，但我们愿就此同加纳政府保持沟通。

写真报：这些经验有哪些可以在加纳适用？

王大使：中国的抗疫经验被证明是卓有成效的，欢迎加纳借鉴。除此之外，我想特别强调三点。一是民众一定要积极响应政府号召，如无特殊必要不要出门。二是大家一定要尽全力保护医护人员，保护他们也是保护我们自己。三是戒除恐慌情绪，科学应对疫情。

写真报：中国会为加纳等正在同新冠肺炎疫情作斗争的非洲国家减免债务吗？

王大使：当前，新冠肺炎疫情在全球肆虐，发展中国家特别是非洲国家面临很大挑战，中方对此高度重视。对于金融合作，中国的原则是平等协商、互利共赢、共同发展。对于出现偿债困难的国家，中国不会釜底抽薪，而是愿意通过双边渠道协商解决问题。同时我们也期待G20成员能共同落实好G20领导人特别峰会有关成果，帮助低收入国家妥善应对好债务风险问题。

写真报：近日有一些关于非洲人在广东省被强制检测并隔离14天的消息传来。中国为何采取这一措施，在您看来这是否涉嫌对非洲人的歧视？

王大使：关于你提到的问题，我们也注意到了相关报道。我要强调的是，中国政府对所有外国在华人员一视同仁，反对任何针对特定人群的差异性做法，对歧视性言行更是零容忍。歧视特定族群是犯罪行为，完全违背我们国家的政策和核心价值观。请放心，我们对在华非洲人和其他在华外国人一视同仁。

当前，世界各国为应对疫情都采取了一系列管控措施。中国抗疫面临的最紧迫任务就是防止境外输入和境内反弹，这需要中国公民和外国在华人员的共同理解、支持与配合。至于在实施有关举措过程中出现的一些情况和误解，我们高度重视，已敦促相关方面改善工作机制和方法，同时也希望所有在华外国人严格遵守当地防疫规定，配合和支持中方做好疫情防控工作，通过共同努力，赢得抗击疫情的最终胜利。

写真报：有人认为中国向其他国家特别是发展中国家捐赠的检测试剂和防护装备质量不过关。您怎么看？

王大使：在当前全球抗疫形势下，中方急各国之所急，克服自身困难，有关企业加班加点、夜以继日，积极为国际社会提供各种防疫物资。我们一贯高度重视出口产品质量，制定了严格的监管措施，要求有关医疗物资出口企业在向海关报关时，必须提供书面或电子声明，承诺出口产品已经取得中国医疗器械产品注册证书，符合进口国或地区的质量标准要求。但遗憾的是，一些国家自行通过中间商采购有关物资，导致在使用过程中出现问题。这种情况下，认为中国捐赠的物资质量不过关是不正确的。

写真报：1月10日，中国发布了新冠病毒的基因序列信息，使各国可以研发检测试剂。中国现在研发出疫苗了吗？中国是否与其他大国合作就此进行合作？

王大使：据我所知，中国正与英、美、德等国合作开发疫苗。截至3月21日，全球已有两款新冠病毒候选疫苗启动一期临床试验，分别是中国军事科学院军事医学研究院陈薇院士领衔团队研发的“重组新冠疫苗”，以及由美国莫德纳公司与国家过敏症和传染病研究所合作研发的mRNA-1273。疫苗开发是一个漫长过程且充满不确定性，但不论如何，中国将继续本着开放透明的态度，与世界各国合力攻坚，争取早日研发出疫苗。

写真报：现在全球关于疫情起源的说法满天飞，中国是否已经发现新冠病毒的真正起源？

王大使：关于病毒源头的问题，这是一个科学的问题，需要听取科学和专业的意见，应该让科学家来回答。至少到现在，专家们还没有关于病毒究竟来自哪里的结论。但一些政客和媒体将新冠病毒称为“中国病毒”，这只会加剧种族歧视，不利于真正客观地研究病毒。所以，我更愿意将这些疫情起源的说法称为阴谋论，因为这完全出于政治目的，是信口开河、妄下结论。

写真报：是什么促使中国政府向加纳和非洲提供个人防护装备及相关医疗物资？

王大使：每当非洲朋友遇到困难时，中国总是第一个站出来提供援助。过去如此，现在仍是如此。中国是通过包机形式第一个向非洲提供抗疫援助的国家。就公共卫生条件而言，绝大多数非洲国家无法与发达国家相比。虽然非洲的确诊病例没有欧洲国家和美国多，但正在迅速增加。现在我们缺少对新冠病毒的有效治疗方法，所以对付这一病毒的最好办法就是在其大规模暴发前控制住它。因此，为了帮助非洲有效控制疫情，中国的援助是及时的、必要的，是能够保护生命、挽救生命的，对此中国功不可没。

写真报：这场疫情对中加、中非关系以及世界将产生哪些影响？

王大使：我认为，这次疫情使我们都更加深刻地认识到，人类只有一个地球，我们是命运共同体，我们是一个大家庭。在这个全球化不断深入发展的新时代，国与国、人与人之间前所未有地联系在一起，没有人能独善其身。类似新冠肺炎疫情这样的非传统安全问题越来越多，越来越需要全人类共同努力解决。中国用自己的巨大牺牲和卓有成效的防控举措，让世界又一次刷新对中国的认知。经过疫情的洗礼，相信各国将加速构建人类命运共同体，世界人民共同发展与繁荣的步伐将更加坚定。

(责编：刘叶婷、刘洁妍)