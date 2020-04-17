法国新冠患者住院人数和重症人数均呈下降趋势

新华社巴黎4月16日电（记者陈晨）法国卫生总署署长萨洛蒙16日说，法国新冠死亡病例升至17920例，在过去24小时内增加753例。法国医院新冠患者住院人数和重症人数均呈下降趋势。

萨洛蒙在当天举行的新闻发布会上说，在所有死亡病例中，医院死亡病例为11060例，较前一日增加417例；包括失能老人养老院在内的社会医疗机构死亡病例为6860例，较前一日增加336例。

他说，截至目前，法国有31305名新冠患者在医院接受治疗，在过去24小时内减少474人；6248人在重症监护室接受治疗，重症患者较前一日减少209人。

此外，根据法国公共卫生部门16日公布的数据，医院确诊病例累计108847例，过去24小时内增加2641例；在包括失能老人养老院在内的社会医疗机构中，确诊或疑似病例累计56180例，较前一日增加14523例。

法国巴黎公立医院集团新冠疫情研究指导委员会联合主席、比沙医院心脏病科主任菲利普·加布里埃尔·施特格16日表示，法国医院新冠患者人数15日首次出现下降，这一现象令人鼓舞，反映了“禁足令”在促使住院人数下降方面的有效性。但与此同时，法国疫情发展仍处于上升阶段。医院重症监护室仍人满为患，医护人员超负荷工作，困难还远远没有解决。

总部位于巴黎的经济合作与发展组织16日发布公告，呼吁增加对受新冠疫情影响最严重的发展中国家的资金援助。

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