瑞士宣布4月底开始逐步放松管控措施

新华社日内瓦4月16日电（记者凌馨 李叶）瑞士最高行政机构联邦委员会16日宣布，瑞士将从27日开始分阶段逐步放松新冠疫情管控措施。

瑞士联邦主席索马鲁加当天在伯尔尼举行的新闻发布会上表示，瑞士的管控措施已经产生效果，感染新冠病毒速度减缓，医院不再超负荷运行，因此考虑实施“解禁”措施。

根据政府公报，瑞士计划分三阶段在全国范围逐步放松管控措施：从4月27日起允许理发店、花店、建材市场等营业，医院、诊所的非急诊科室及牙科诊所等接诊；从5月11日起“解禁”措施将扩大到全国所有商场和市场，小学、初中复课；从6月8日起高中和大学复课，重新开放博物馆、图书馆、植物园、动物园等休闲娱乐场所，并放宽此前的人员聚集限制措施。

公报说，第二、第三阶段“解禁”措施将参考前一阶段的实际实施效果，“解禁”措施必须在确保病例不出现大幅增加的前提下进行。瑞士将通过评估新增确诊病例数、住院人数、新增病亡人数、医院床位占比等多个指标，最终确定“解禁”节奏。

2月25日，瑞士宣布确诊首例新冠病例。3月16日，瑞士政府将全国疫情警戒级别上调至最高级，同时关闭全国所有商店、餐馆、酒吧、娱乐场所至4月19日。此后，瑞士政府又宣布将“禁令”延长至4月26日。

瑞士联邦公共卫生办公室16日公布的新冠疫情数据显示，瑞士及列支敦士登累计确诊病例26732例，累计死亡病例1017例。

列支敦士登卫生部门16日宣布，该国目前有80人被确诊感染新冠病毒，其中1人死亡。

瑞士和列支敦士登卫生部门合作紧密，统计数据往往涵盖后者。

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