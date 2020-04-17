美国白宫将发布有关重启经济的联邦指南

人民网华盛顿4月16日电（记者张梦旭）据美国媒体报道，美国总统特朗普将在美国东部时间16日晚上，宣布一份《再次开放美国》的联邦指南，指导美国各州分阶段重启经济。据悉，该文件包括了美国每个县的医疗数据，但是不会向各州提出明确的重新开放日期。

特朗普16日下午在与州长们的电话会议中说，如果他们愿意的话，一些州长可以在5月1日或更早之前重新开放本州，但他明确表示自己不会试图在州长重新开放企业、学校和日常活动时强加自己的意志。

《纽约时报》透露，这份联邦指南共有16页，白宫给出了不同州分阶段重启经济的建议。第一阶段开放的州，仍将建议人们避免10人以上的社交活动，鼓励远程工作，学校仍将关闭。但一些大型场馆，包括餐馆、电影院、体育场馆和宗教场所，在保持社交距离的前提下可以重新开放。在第二阶段，学校可以重新开学，建议人们避免50人以上的社交聚会。到第三阶段，在没有证据表明感染复发的州，可以恢复工作场所的人员配备，医院和养老院恢复正常，酒吧在增加空间的前提下重新开放。

美国有线电视新闻网认为，特朗普通过给各州重开经济列出指导方针，有效地免除了自己的最终决定责任。这种政治立场使他可以将经济停滞责任归咎于其他人。如果某个州确实决定过早开放并出现感染高峰，他也可以将责任推给其他人。

(责编：刘叶婷、刘洁妍)