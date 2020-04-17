通讯：加德满都中国人奉献的“爱心便当”

新华社加德满都4月16日电通讯：加德满都中国人奉献的“爱心便当”

新华社记者周盛平

凌晨三点多，加德满都旅游集散地泰米尔的街头，凉意阵阵。在当地一家物流公司工作的蔡俊和同事，戴上口罩和橡胶手套，驱车赶往几公里外加德满都最大的蔬菜批发市场。

蔡俊是为开设在泰米尔的中华面馆采购食材而来的。这家中餐馆疫情中免费提供“爱心便当”，主要针对滞留尼泊尔的外国游客。蔡俊是“爱心便当”背后众多志愿者之一，他记不清自己光顾这家批发市场多少次了。

3月24日，尼泊尔实施全国封锁，所有国际商业客运航班禁止入境，数千名外国游客滞留全国各地。

面馆老板成都人李亮，在中国朋友的帮助下，开始免费为滞留的游客提供饮食。刚开始，面馆免费提供一日三餐，采购量很大。后来早餐取消了，而现在只提供晚餐，但总量还是不少。李亮称它们为“爱心便当”。如今，面馆给来自十数个国家和地区的旅客发放超过6000份盒饭，受到各方称赞。

面馆在加德满都颇有名气，每天下午5点半不到，就有人开始排队。除中国人和少数尼泊尔人以外，主要是滞留的外国游客。

志愿者潘北负责维持秩序，忙得不亦乐乎。她身穿白色防护服，手里拿着一袋口罩，招呼着排队者站成两排，提醒他们保持距离；发现有人没口罩，就拿出一个让人戴上；有的人在等待的时候抽烟，她就上前劝止；她还是领餐员，要甄别前来排队领饭的人。

众口难调，李亮和其他同事、志愿者就做三个热菜、两个小菜，把便当分为三种——纯素的蔬菜、半素的鸡蛋和肉类，供领取者挑选。

中铁二局尼泊尔办事处的罗小荣介绍，李亮曾找他询问一件事：用60升的高压锅煮饭，老是煮糊，怎么办？罗小荣赶紧向工地食堂大厨请教，后者详细指点，告诉他水、米的搭配比例和蒸煮时间。最终，李亮让食客们吃上了香喷喷的米饭。

罗小荣评价说：“他说好事就要做好，别让人挑刺，他真是用心在做。”

潘北自己也是受困者。她是广西人，在柬埔寨做纹身师，3月份来加德满都旅游。

3月24日封锁一开始，几乎所有的饭店都关门，绝大部分旅店也无法再提供饮食，吃饭成为大问题。她到处找吃的，找到中华面馆后免费吃了一顿，然后就留了下来。“我以前从来没有在餐馆打过杂，自己连饭都不会做，就想着这是一件有意义的事情，所以一直在这里帮忙，过得很开心。”

几位排队领饭的人自我介绍，他们来自俄罗斯，通过聊天软件知道了中国人做的“爱心便当”，就约好一起过来。一个女孩说，她来领了好多次，“中国饭菜很好吃”。

40岁出头的李亮不愿意提自己为这些盒饭花了多少钱，他喜欢说的是“靠朋友们帮忙”：鸿翔饭店老板捐了几百斤莴笋，福家宾馆送了几袋大米，罗小荣买了3000个饭盒……

“别看我过得比较累，其实很充实、很开心的。”李亮说，“大疫大灾，应该有大爱啊!”

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