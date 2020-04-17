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二十国集团同意最贫困国家暂停偿债

本报记者 黄培昭 曲哲涵

2020年04月17日05:28  来源：人民网－人民日报
 

　　二十国集团（G20）财长和央行行长4月15日召开视频会议，讨论新冠肺炎疫情下的全球经济形势，落实G20领导人特别峰会有关成果。会后发布的公报强调，将为世界上最贫困的国家提供临时债务救济，帮助那些困境中的国家与新冠肺炎疫情作斗争，同意相关国家自5月1日起暂停债务偿还，并一直持续到今年年底。

　　公报说，G20的当务之急是应对新冠肺炎疫情大流行及其对健康、社会和经济造成的影响。G20各方承诺采取国别和联合行动控制疫情，并积极使用所有可用的政策工具，包括实施前所未有的财政、货币和金融稳定措施，促进全球经济强劲、可持续和包容性复苏。会议核准了《G20行动计划——支持全球经济渡过新冠肺炎危机》，提出了G20政策行动的关键指导原则和具体承诺，并通过了《暂缓最贫困国家债务偿付倡议》，多边、双边官方债权人和商业债权人将通过相应方式参与。会议还欢迎国际货币基金组织、世界银行和其他国际金融机构提供的融资支持，并呼吁加强金融监管政策协调，提高全球金融韧性。

　　当天的会议由G20轮值主席国沙特阿拉伯主持。中国财政部部长刘昆出席会议并发言。刘昆表示，面对经济衰退压力，最需要的是坚定信心、团结应对，全面加强国际合作。各方应继续联手加大宏观政策对冲力度，实施有力有效的财政和货币政策，共同维护全球产业链供应链稳定，为疫情后经济复苏创造条件。中国支持暂缓最贫困国家的债务偿付，赞赏G20就具体方案达成的共识，将努力作出应有贡献。

　　国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃和世界银行行长马尔帕斯4月15日发表联合声明，对G20的决定表示欢迎，称这是一项强有力、快速反应的举措，将为保护最脆弱群体发挥重要作用。世界银行和国际货币基金组织表示，新冠肺炎疫情涉及世界上1/4的人口和2/3的极端贫困人口，呼吁采取广泛行动帮助最贫穷国家应对疫情。

　　据国际金融协会估计，世界上最贫困国家到今年年底要偿还约1400亿美元的一般政府债务，其中包括100亿美元外币债务。联合国贸发会议此前发布报告称，新冠肺炎疫情对许多发展中国家经济的冲击比2008年国际金融危机更加严重，呼吁国际社会帮助发展中国家应对疫情导致的经济冲击。

　　埃及赫勒万大学经济学教授易卜拉欣对本报记者说，疫情在全球肆虐，只有共同努力，在资金、物资、债务减免等方面照顾最贫困的国家，才能结成广泛的联合战线，赢得最终胜利。


　　《 人民日报 》（ 2020年04月17日 16 版）
(责编：马昌、岳弘彬)
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