“中国两款新冠病毒灭活疫苗获批启动临床试验，此前腺病毒载体疫苗已获批开展临床试验，这对全球是一个好消息。”泰国新冠肺炎疫情应对管理中心、公共卫生部发言人塔威信日前在接受本报记者采访时说，战胜新冠肺炎疫情最大的希望就是疫苗。中国在运用科技抗击疫情方面走在了世界前列，泰国疫苗研究院也在积极研发新冠病毒疫苗，“全人类携手合作，一定能战胜病毒”。

塔威信介绍说，除了本国疫情，泰国卫生专家每日还跟踪收集其他国家情况，为泰国制定疫情防控政策提供建议，“中国有效控制疫情的经验非常值得学习和借鉴”。他表示，中国采取了最全面、最严格、最彻底的防控措施，打造了有效遏制疫情的防控体系，疫情防控形势持续向好，经济社会秩序加快恢复。

为了遏制疫情蔓延，泰国政府3月26日宣布进入紧急状态，4月初实行宵禁，并呼吁民众留在家中，保持社交距离。目前，泰国新增确诊病例连续多日呈下降趋势。塔威信说：“抗击疫情没有全民的支持和配合是无法实现的。中国民众的纪律性令人敬佩，中国抗疫取得成功为全世界战胜疫情增添了信心。我们高兴地看到，越来越多的泰国民众正在自觉配合政府制定的防控措施。”

面对疫情挑战，中泰两国政府和两国人民守望相助，并肩战斗。4月初，泰国民调机构“超级民调”所作的一项调查结果显示，73.3%的受访者认为，中国是“抗击疫情期间泰国的至交好友”。塔威信表示，在中国抗击疫情关键时刻，泰国各界给中国政府和人民送去宝贵支持。当前，泰国疫情形势严峻，中国人民感同身受。中国政府、企业和社会各界纷纷为泰国抗疫提供支持。

塔威信说，中国向遭受疫情的其他国家提供力所能及的援助，展现了作为负责任大国的担当。“中国政府向泰国提供的医疗物资，增强了泰国战胜疫情的信心和能力。病毒是人类共同的敌人，为了各国人民的生命安全和身体健康，加强合作是我们的共同选择。”

（本报曼谷4月16日电）

《 人民日报 》（ 2020年04月17日 02 版）

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