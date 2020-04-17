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网友热议“和音”文章——

生命至上 战疫必胜

2020年04月17日05:15  来源：人民网－人民日报
 

　　本报北京4月16日电  在中国人民抗击新冠肺炎疫情之际，本报率先推出“抗击疫情离不开命运共同体意识”系列“和音”评论，展现中国负责任大国担当，唱响国际社会团结合作之声，引发强烈反响。4月16日刊发的“和音”文章《特殊时期最宝贵的人权保护——抗击疫情离不开命运共同体意识》见报后，国内各大门户网站、微博、微信、新闻客户端等平台大量转载，众多网友点赞、留言、转发。现摘编部分人民日报客户端、人民网等平台的网友留言，内容如下：

　　网友“夏日未央”：生命重于泰山！党中央把人民安全健康放在第一位！在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，我们必将取得战疫胜利！

　　网友“王月华”：中国政府在抗疫过程中，始终将人民生命安全和身体健康放在至高无上的位置，想方设法加以保护。这一切，国际社会都是有目共睹的，世界人民也都是公认的。中国推动构建人类命运共同体的理念，正是以宝贵的人权为出发点。人民利益高于一切的理念和行动，深受国际社会和世界人民的高度赞扬。

　　网友“薄荷9883081”：时时刻刻装着人民，将人民的生命安全和身体健康始终放在第一位。为是中国的一员而自豪。深深祝福热爱的祖国，早日取得抗疫胜利。

　　网友“饮水思源”：始终将人民生命安全和身体健康放在第一位，是中国疫情防控取得重大阶段性成效的重要内在逻辑。

　　网友“一颗红心向北京”：不放弃每一位病人，这就是中国共产党的担当精神！

　　网友“潭深深”：我为生在中国感到骄傲，为生在这个时代感到幸福。

　　网友“行而知天下”：中国行动，彰显生命重于泰山的理念，赢得了世界尊重。

　　网友“闲情逸致326”：在人权保护方面，通过这次抗击疫情，中国政府和人民为全世界树立了新的标杆！

　　网友“人民sQ5Ug”：没有了生命谈人权，没有了健康谈人权，都是空谈。非常时期必要的管控是为维护人民的生命权、健康权。

　　网友“李新龙20110”：人权保护最重要的是人民身体健康平安。

　　网友“暖阳”：最大限度地保障生命安全，才是最大的人权！


　　《 人民日报 》（ 2020年04月17日 02 版）
(责编：马昌、岳弘彬)
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