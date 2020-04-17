“世卫组织的重要作用不可替代”（患难见真情 共同抗疫情）

当地时间4月14日，美国宣布将暂停资助世界卫生组织。对此，国际组织负责人、多国官员及知名人士表示，世卫组织在应对全球公共卫生危机方面发挥着不可替代的作用。当前全球疫情形势严峻，美方这一决定将削弱世卫组织能力，损害全球抗疫合作。各方理应加强团结，支持世卫组织继续在全球抗疫合作中发挥协调作用，维护全球公共卫生安全。

“削减世卫组织或任何其他人道主义组织行动所需资源不合时宜”

世卫组织总干事谭德塞15日在例行记者会上表示，1945年联合国成立时，各国优先讨论的议题之一就是建立一个保护和促进世界人民健康的组织。这一愿望体现在《世界卫生组织章程》中。世卫组织一直致力于改善世界上许多最贫困和最弱势人群的健康。世卫组织不仅在和新冠病毒斗争，还在努力应对脊髓灰质炎、麻疹、疟疾、埃博拉病毒、艾滋病、结核病、营养不良、癌症、糖尿病、精神卫生问题以及许多其他疾病和健康问题。同时，世卫组织还与各国合作强化卫生系统，改善人们获得卫生服务的机会。

谭德塞对美国的决定表示遗憾。他说，世卫组织正在评估美国暂停资助可能会对该组织工作造成的影响，并将与合作伙伴共同努力填补面临的财政缺口，以确保工作得以继续而不受干扰。

“世卫组织必须得到支持，这对全球战胜疫情的努力绝对关键。”联合国秘书长古特雷斯14日晚间通过发言人发表声明说，“全球正在抗击疫情，削减世卫组织或任何其他人道主义组织行动所需资源不合时宜。”他强调，国际社会的当务之急是团结一致，努力遏制新冠病毒及其破坏性后果。

欧盟外交与安全政策高级代表博雷利说，当前，世界比以往任何时候都更需要世卫组织，以遏制和缓解疫情大流行，无法对美方的这一举动做出合理解释。“当下，只有联合起来，我们才能克服这场没有国界的危机”。

非盟委员会主席法基表示，面对疫情带来的挑战，“确保世卫组织能够充分履行其职责的集体责任从未如此紧迫”。

俄罗斯外长拉夫罗夫呼吁：“我们应集中精力遏制疫情，最大程度地减少对人类生命和健康的损害。”他表示，俄罗斯继续支持世卫组织发挥抗击流行病的重要协调作用。

德国外交部长海科·马斯表示，应对全球大流行病，最佳投入方式之一是加强联合国的力量，特别是向资金不足的世卫组织投资，比如投资疫苗研发和试剂发放。“应对疫情，全球一定要紧密合作。相互指责无益于应对危机，病毒传播没有国界”。

法国政府发言人茜贝特·恩迪亚耶说，法国对美国宣布暂停资助世卫组织表示遗憾，希望局面能迅速回归正常，以便世卫组织能够“从容地”开展工作，与世界各国共同应对前所未有的疫情危机。

芬兰外长哈维斯托强调，“为了遏制疫情，我们需要世卫组织的工作”。芬兰已决定增加对世卫组织的资助。

“各方应集中精力，调动所有资源遏制疫情传播，让世卫组织继续发挥其最大作用”

美国比尔及梅琳达·盖茨基金会联席主席比尔·盖茨在社交媒体上说，在全球公共卫生危机中停止资助世卫组织非常危险。世卫组织的工作是延缓疫情传播，没有其他组织能够替代它。“世界现在比以往更需要世卫组织。”

美国康涅狄格州联邦参议员理查德·布卢门撒尔表示，美国联邦政府这一举动不可接受。

美国医学会主席帕特里斯·哈里斯发表声明称，抗击疫情需要国际合作，美国在此关键时刻暂停资助世卫组织是在错误方向上迈出的危险一步。声明强烈要求政府重新考虑这一决定。

“在全球应对流行病问题上，世卫组织的角色不可替代。”美国外交学会全球卫生项目主任托马斯·博利基在社交媒体上表示，在应对此次疫情危机中，世卫组织交出了不错的答卷。美国应努力帮助提升世卫组织的效率，而不是在危机中削弱它。

美国库恩基金会主席罗伯特·劳伦斯·库恩对记者表示，世卫组织在协调各国卫生机构、发布权威卫生信息等方面发挥着关键作用。“各方应集中精力，调动所有资源遏制疫情传播，让世卫组织继续发挥其最大作用。”

“世卫组织长期以来一直是我们的重要合作伙伴。”美国疾控中心主任罗伯特·雷德菲尔德在接受美国哥伦比亚广播公司采访时说，美国疾控中心和世卫组织在全球范围内合作抗击包括埃博拉病毒在内的公共卫生危机，将会继续与世卫组织合作。

“全球应该团结起来加大投资和能力建设，以维护人民生命安全和身体健康为首要目标”

“世卫组织承诺专注于公共卫生和科学，以及不畏惧、不偏袒地服务全世界所有人民，这一承诺不会动摇。我们的使命和任务是与所有国家平等合作。”谭德塞15日表示，“现在是我们所有人团结起来，与一个共同的威胁、一个危险的敌人斗争的时候。当我们出现分裂时，病毒会利用我们之间的裂缝。”

世卫组织日前公布了过去100天世卫组织抗击疫情行动的时间线和关键节点，清晰、明确地展示了世卫组织与相关各方合作抗疫的成果。谭德塞表示，世卫组织未来将继续致力于公正、客观和中立地为全世界人民服务。

国际社会普遍赞誉世卫组织在抗击新冠肺炎疫情中的表现。二十国集团领导人特别峰会声明强调，要完全支持并承诺进一步增强世界卫生组织在协调国际抗疫行动方面的职责。第七十四届联合国大会日前通过决议，认为要战胜疫情就必须强化基于协调一致和多边主义的“全球应对”行动，呼吁各国通过信息交换、依靠科学并遵循世卫组织的相关建议，加强国际合作，以遏制、减缓并最终战胜疫情。

古特雷斯15日在与联合国非洲集团举行视频会议时，对世卫组织帮助非洲国家提升疫情应对能力表示肯定。他说，在疫情暴发初期，非洲只有两个国家能够检测新冠病毒，但在世卫组织的帮助下，如今已有47个国家能够进行相关检测。

“将疫情政治化是开历史倒车。”埃及前总理埃萨姆·谢拉夫表示，面对疫情，一些国家不断“甩锅”，真实意图是掩盖自身疫情防控不力的事实，此举有碍抗疫国际合作。

埃及病毒学家阿里·穆罕默德·扎基认为，疫情发生以来，世卫组织启动多家实验室，加紧建立全球检测网络，增强全球诊断能力，改善疾病传播的监测追踪，动员国际卫生力量，加快疫苗研发和诊疗创新等一系列举措，有效整合了全球智慧和社会资源。在遏制疫情全球蔓延的关键时刻，美国暂停资助世卫组织不仅扰乱抗疫国际合作进程，自身也将受损。“世卫组织的重要作用不可替代。”

美国乔治·华盛顿大学全球健康系教授黄成表示，世卫组织自成立以来，在全球卫生治理体系里发挥了积极领导作用。当前全球疫情形势严峻，特别是防护物资紧缺，迫切需要世卫组织更好地发挥组织能力。“全球应该团结起来加大投资和能力建设，以维护人民生命安全和身体健康为首要目标，避免相互指责和将疫情政治化。”

（本报布鲁塞尔、莫斯科、华盛顿、开罗4月16日电）

《 人民日报 》（ 2020年04月17日 02 版）

(责编：马昌、岳弘彬)