外媒：中国经济活力逐渐恢复 跨国企业迎来新机遇

人民网讯 当前，中国新冠肺炎疫情防控取得阶段性胜利，经济活动迅速恢复。外媒报道指出，中国大宗商品的需求量受新冠疫情影响较小，保持韧性增长。中国企业复工复产，在华跨国企业也逐渐恢复运营，多家公司正尝试转型多种经营模式。

路透社报道称，中国是世界最大的石油进口国，虽然许多国家的需求量都在萎缩，但中国的需求量持续增加。不仅是原油，中国对铁矿石、煤炭和铜的进口也保持了韧性增长。面对新冠病毒会损害中国经济的说法，这又是一个亮眼的表现。

复工复产企业也在积极尝试向多种经营模式转型。据美联社报道，中国越来越多重新开始营业的实体零售商，正在积极寻求多样的经营模式，以应对快速增长的在线竞争对手。

一些在华跨国企业也通过提出创新的经营模式以及向在线销售转型来应对挑战。如，耐克公司在中国推出健身应用程序，本季度用户已增长80％，线上销售也增长30％。

工人在位于天津开发区的一汽丰田生产基地进行生产作业（2月18日摄）

随着中国疫情防控形势持续向好，多家在华跨国企业逐渐恢复运营。路透社报道称，苹果供应商富士康表示，3月底已开始恢复其在中国主要工厂的正常生产。

医疗设备制造商飞利浦公司首席执行官弗朗斯·范·霍滕也表示，飞利浦在中国的供应链已逐渐从新冠肺炎疫情造成的停工中恢复。

弗朗斯·范·霍滕表示，飞利浦在中国有六家工厂，生产的系列产品包括超声仪、呼吸面罩、CT扫描仪以及电动剃须刀等。目前，在华工厂的产能已达到80％。

与此同时，中国智能手机需求量回升。路透社报道称，报告显示，由于受新冠疫情影响，全球在家办公人数激增，对云服务的需求不断增加，中国的智能手机销量也逐渐回升。

英国研究公司Canalys追踪全球智能手机行业调查显示，虽然还存在一些供应方面的问题，但中国智能手机的需求在2月下旬已开始回升，这为亚洲科技公司的稳定复苏奠定了基础。（燕勐）

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