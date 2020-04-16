中国驻宋卡总领馆向泰南各机构捐赠抗疫医疗物资

人民网曼谷4月16日电（记者孙广勇）4月11日至13日，驻宋卡总领馆陆续向泰南边疆行政公署、第六区移民局、宋卡、沙敦、素叻、洛坤府等地方政府、宋卡王子大学附属医院以及泰南十四府联合救灾机构、宋卡泰中侨联会、也拉侨联会华人社团等捐赠口罩、防护服等抗疫物资。同时，从总领馆自备防疫物资中拿出部分口罩等支援疫情较为严重的南三府和宋卡府。

驻宋卡总领事马凤春表示，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，中国政府始终把人民群众生命健康放在第一位，科学防治，精准施策，目前取得了重要阶段性成果。中国共产党、政府和全国人民有信心、有能力最终战胜疫情。在中国抗击新冠肺炎疫情关键时刻，泰南地方政府、社会各界人士曾给予中国宝贵支持和帮助，如举办1000多人的募捐大会等向武汉人民表达爱心。当泰国人民遭受疫情冲击时，我们也感同身受，我们将一如既往坚定地支持泰国、泰南政府和社会各界抗击疫情的努力，将“中泰一家亲”继续发扬光大。考虑到南三府和宋卡府疫情严重，马凤春总领事特地向宋卡府尹扎禄瓦详细介绍了中国抗疫经验，并将总领馆翻译的泰语版《习近平主席关于新冠肺炎疫情防控工作重要论述》节选赠予对方。

泰国内政部副部长、泰民主党副主席尼蓬出席了泰南边疆行政公署向也拉、北大年和陶公府分发总领馆捐赠的抗疫物资。秘书长颂吉海军少将代表边疆五府感谢总领馆的捐赠。他表示，当前也拉、北大年、陶公和宋卡的疫情十分严峻，中国总领馆的抗疫物资捐赠如雪中送炭，这是“泰中一家亲”的生动体现，患难见真情，经过这场灾难，两国人民的特殊情谊将历久弥坚。泰国、泰南人民感谢中国，全世界人民也应感谢中国为这场全球“战疫”所做出的积极努力和贡献。素叻、洛坤、沙敦府府尹以及接受捐赠的机构纷纷向总领馆表达谢意，多家当地媒体上报道了总领馆向泰南机构捐赠医疗物资的情况。

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