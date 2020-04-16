“哪里有疫情哪里就是我们战斗的地方”——中国抗疫医疗专家组驰援老挝随队感

3月29日，应老挝方面紧急邀请，经中老两党中联部密切协调，由12名“精兵强将”组成的中国抗疫医疗专家组携带价值417万医疗物资赶赴老挝协助开展疫情防控工作。老挝《中华时报》此次作为全程随队媒体，有幸了解到更多医疗专家组和中老双方合作的故事和瞬间，特与大家分享，致敬“最美逆行者”。

争分夺秒，只想多做一点

为期两周的工作中，专家组一共为老方提供了3份方案、3份指南、14个管理性文件，先后深入到老挝万象、琅勃拉邦、占巴塞3省6家新冠肺炎诊定点医院进行了15次实地考察调研，其中3次进入确诊患者收治病区，为老挝全国18个省市卫生厅级行政人员、医务人员防控机构的防控人员开展了20多场专题培训…….

这一串简单的数字背后是14天里医疗专家组头顶烈日实地考察走访 ，争分夺秒与老方工作人员开会讨论，不分昼夜加班加点的工作成果。

在工作和会议现场，我们最常听见的一句话就是“时间紧、任务重”，为了在有限时间内将防疫抗疫各项工作做的全面和细致，专家组每天都会分不同小组同步高效率推进工作，为了更高效的完成工作，大家都最大限度压缩了吃饭休息的时间。

4月7日，专家组在前往琅勃拉邦开展疫情防控的飞机上，副组长石通川和组员孙艳红两位因为晕机身体不适，但是下了飞机后，来不及休息调整，专家组便立即赶赴省政府办公厅与老北8省的卫生部门代表开会讨论了解防疫工作开展情况。

深夜12点，专家组入住的酒店会议室灯火通明，大家在还在热烈讨论总结着今天的工作内容，总结老方提出的问题和需求，讨论撰写方案指南和工作报告，安排第二天的工作和行程，这已经成为专家组工作的固定环节。第二天一早，大家又是精神百倍的出现在工作岗位上。

真诚相待、紧密配合

四月的老挝，天气热情似火，在老挝新冠肺炎定点医院150友谊医院内，医疗专家组正在一个点一个点的对老方医院的防疫点和措施进行查看，又一个点一个点的进行梳理指导，事无巨细精细到每个位置需要摆放什么，“这个地方做的很好，这个地方需要改正”，中方专家说完，老方医疗专家们立马记下。

当再一次到医院时，医疗专家一定会到上一次提出整改意见的地方实地查看工作开展的情况和进度，确认执行符合安全标准时才会进行下一步的工作，不愿其烦的反复多次和老方同行沟通交流，只为把每一个细节落实好。

在整个和医院交流的过程中，专家组一直在强调“最重要的工作就是医护人员的安全防护”，专家组耿嘉蔚医生说：“他们知道我们一直强调医护人员安全是真心为他们着想，所以他们信任我们，配合得也很好”。

在各地开展培训时，老方人员都会详细把课程内容记下来，在进行防护用品穿脱演示时，大家都会用手机全程拍摄记录下来，课程结束后大家都会积极提问，学习氛围热烈。

“哪里有疫情哪里就是我们战斗的地方”

医疗专家组十分牵挂老挝已确诊的新冠肺炎患者病情及诊疗情况，第一时间了解掌握确诊患者情况并指导诊疗。为了更加了解确诊患者的情况，医疗专家三次进入确诊病区查看患者情况。

让我印象最为深刻的是4月11日，医疗专家组回国前夕再一次来到150医院查看了新冠肺炎定点示范医院的工作流程和情况，杨晓华和方旭两位医生坚持进到确诊病区，查看当时收治的15位患者的诊疗情况和隔离病区内的工作流程。

两位医生都表示：有一位症状严重的病人一直让我们非常牵挂，因为去南部占巴塞的时候只是在微信上了解他的病情进展，还是想亲自查看一下才能放心，想在离开之前有没有新的治疗措施和建议，能够提供一些帮助。

在病房内检查患者情况时，患者询问 “你是中国医生吗？”杨晓华医生立刻回答他“是的，我是中国医生”。

“穿着隔离衣，他看不到我们的样子，我们不在乎他们知不知道我们的名字，在他们知道我们是中国医生后对我们竖起大拇指的时候是我最感动的时刻，病毒没有国界，医生没有国界，哪里有疫情哪里就是我们战斗的地方”，杨晓华医生感慨道。

“中医药写进老挝新冠肺炎诊疗方案”

在150医院有一个特殊的身影就是专家组唯一的一位中医专家杜义斌，他正在向老挝医生指导从中国带来的一些中药的用法和用量，介绍中医中药在新冠肺炎中的预防和治疗，跟踪患者服用后的疗效和反映。此次，中医药也写进了老挝新冠肺炎的诊疗方案中。

杜义斌表示：没有比中医中药更能体现中国文化的精髓的，老方对中医药非常感兴趣，我们从国内带来的药品老方也尝试用在了治疗中，中国在新冠肺炎预防治疗上中医药成功应用的经验让老方对中医药有了一个好的认识。

“不辜负老方信任”

在工作的间隙和短暂吃饭的时间，是专家组少有的一点空闲时间，大家会相互谈论家人、孩子，言语间满是思念和关切。

4月2日，医疗专家组抵达老挝第5天，耿嘉蔚医生才有时间和远在德国留学的女儿通了第一个电话，耿医生说：“德国疫情形势严峻，自己非担心女儿，自己到老挝来工作，女儿也非常的牵挂。”

耿医生对女儿说：“老挝的卫生部和医院都非常的信任我们，我们要尽最大的努力去为他们多做一点工作，专家组的每一位老师都非常非常的努力，不辜负老方的信任”。

最后叮嘱女儿一定要小心做好防护，让女儿放心自己在老挝一切都好。

为同胞送温暖

老挝疫情发生以来，留守在侨胞和留学生遇到的困难也是各种各样的，一些不负责任的歧视言行，让不少人对回国也有了心理负担。虽然工作疫情非常繁忙，但是专家组还一直牵挂着在老的侨胞。

专家组在驻老使馆指导下，多次到各地看望在老中资企业、华侨华人和留学生，赠送防控物资“爱心包”，开展新冠肺炎防疫抗疫专题讲座，提供专业的防疫技术指导和咨询服务，实地查看防疫措施并给与指导，把党和政府的关怀以及中国人民的深情厚谊送到在老同胞的心头。

专家组在中老铁路考察疫情防控的防疫措施时，组长黄兴黎和副组长石通川走到现场和一线作业人员进行交流，嘱咐大家要提高防护意识坚定信心抗击疫情。在看望留学生时鼓励学生正确看待疫情，提高防护意识坚定战胜疫情的决心，疫情期间听从学校安排，停课不停学。

会持续关注老挝疫情

在完成驰援任务返回祖国之际，专家组还在查缺补漏看看还有什么需要补充的，大家都表示，回国后会继续关注老挝疫情发展并提供力所能及的帮助。

医疗专家组组长黄兴黎表示：老挝政府及卫生部门高度重视疫情防控的工作，对医疗专家组的工作鼎力支持，双方合作不断深入，老方也不断提出工作层面需要指导的地方，达成的共识越多，中老双方配合也越来越紧密，会持续关注老挝疫情发展情况。

医疗专家组组员刘晓强表示：这段时间的紧密合作我们与老挝同行建立了深厚的友谊，回国后会继续关注老挝疫情发展，只要有需要会通过网络、社交媒体等方式继续交流指导。

谢谢中国医疗专家带来希望

14天来，不管是到卫生部门还是医院、隔离点、实验室，我们听到最多的两个字就是“谢谢”。

150友谊医院感染科主任Maneechan thongsana主任在11日医疗专家到医院时对医疗专家组表示了感谢，她说“中国医疗专家组的到来不仅仅带来了中国经验，药品和设备，更是带来了希望和爱，谢谢中国专家把中国经验倾囊相授，我们受益匪浅，这给我们的抗疫工作带来莫大的助益”。

一直给医疗组翻译的苏沙晚医生说：“中国医疗专家亲进隔离病房，鼓励患者，让我非常感动。感谢来自中国的各位专家，感谢您们为老挝抗击疫情所做的一切，抗击疫情胜利时再相聚”。

“专家组说的那句"能为老挝做点什么，我们都会尽力去做”让我非常的感动，每次去给专家组翻译他们都会和我说"谢谢你，今天辛苦了" 而我最想说的是我要谢谢您们为老挝做的一切，您们辛苦了" 一直给检测专家翻译的davone duangdany女士说道。

“中国医生非常专业，中国拥有成功的新冠肺炎防治经验，我们相信他们，感谢中国医疗专家组来帮助老挝”。在定点医院工作的一位老挝医生说道。

“向我们中国的医疗专家组致敬，谢谢您们来帮助老挝”，老挝第三代华人陈作明对专家组说道。

作为随队记者，与医疗专家朝夕相处的十五天，见证了专家组为了老挝抗疫做出的付出和努力，收获了无数的感动和爱，惟愿早日战胜疫情，千言万语化作一声“谢谢”！（杨轮娇）

(责编：刘洁妍、杨牧)