美报告指责中方军控政策 外交部：倒打一耙

人民网北京4月16日电 据外交部网站消息，外交部发言人赵立坚主持16日例行记者会。记者会实录如下：

中央广播电视总台央视记者：我们注意到，中国政府向哈萨克斯坦派遣的医疗专家组抵达当地已经一周了，你能否介绍一下他们在当地工作的情况？

赵立坚：中国政府4月9日向哈萨克斯坦派出了抗疫医疗专家组，成员包括呼吸、重症、感染、中医、护理、公共卫生等十名专家。这是落实两国元首加强抗疫合作共识的重要举措。中方派出的这支医疗专家组也是中国向中亚地区派出的首支抗疫医疗队，目的是帮助哈萨克斯坦抗击疫情。

在过去的一周里，中方专家组与哈方同行一道，深入一线，到访哈萨克斯坦公共卫生中心紧急行动中心、国家科学心脏外科中心、定点隔离场所等地开展工作，与哈萨克斯坦卫生部、公共卫生中心、医学院校等部门以及5000多名医务人员进行交流，分享中方在病例筛查、临床诊疗、重症监护、疫情防控等方面经验。专家组还同在哈萨克斯坦中资企业员工、华侨华人、留学生进行了视频连线。根据安排，中方专家组已于15日离开努尔苏丹，前往卡拉干达和阿拉木图，与哈萨克斯坦医疗机构和专家进行经验分享和交流。

北京青年报记者：15日，美国国务院发布《2020年军控遵约报告》摘要，指责中国未遵守暂停核试验、导弹防扩散承诺，并对中国履行《禁止生物武器公约》的报告提出质疑。中方对此有何评论？

赵立坚：我们注意到有关报告。近年来，美国每年都炮制所谓的《军控遵约报告》，摆出一副裁判和法官的姿态，对他国军控和防扩散政策指手画脚、说三道四，并将自己标榜为“模范”。这完全是颠倒黑白，倒打一耙。

中方一向认为，军控、防扩散等领域相关条约和机制是维护国际和平、安全与稳定的重要支柱，理应得到遵守和执行。中方一贯本着负责任的态度，认真履行自身承担的国际义务和承诺，坚定致力于多边主义，积极开展国际合作，为维护国际军控与防扩散体系、维护国际和平安全作出了重要贡献。对此，国际社会自有公论。美方对中国的指责完全是捕风捉影、子虚乌有，不值一驳。

反观美国，美国近年来在军控和防扩散领域奉行“美国优先”，一再毁约退群，倒行逆施不断，例如退出《中导条约》、伊核问题全面协议，撤销签署《武器贸易条约》，独家阻挡《禁止生物武器公约》核查议定书谈判，迄未完成库存化学武器销毁，并全方位提升军力，严重破坏全球战略平衡与稳定，阻碍国际军控与裁军进程，受到国际社会普遍谴责，根本没有资格以裁判和法官自居。我们奉劝美方反躬自省，停止对其他国家说三道四。

深圳卫视记者：据报道，二十国集团财长和央行行长昨天召开视频会议，同意世界最贫困国家从今年5月1日起至年底可暂停偿还债务。中方准备如何落实该倡议？

赵立坚：昨天，二十国集团财长和央行行长举行视频会议，讨论通过了二十国集团“暂缓对最贫困国家债务偿付倡议”，一致同意暂缓有关国家今年5月1日至年底到期的债务本息偿付。该倡议将面向联合国最不发达国家和国际开发协会借款国等70多个国家。

中方一直秉持人类命运共同体理念和正确的义利观，致力于为最贫困国家的减贫与发展积极提供力所能及的帮助。下一步，中方将根据二十国集团就债务问题达成的共识，帮助最贫困国家集中力量用于抗击疫情和支持经济社会发展，并将继续通过其他多双边渠道积极参与国际社会的抗疫合作。

中方呼吁多边债权人和商业债权人尽快采取行动，参与暂缓对最贫困国家债务偿付倡议，共同帮助有关国家渡过难关。

今日俄罗斯记者：福克斯新闻援引有关消息源报道称，新冠病毒是从实验室泄露的。中方对此有何评论？

赵立坚：关于新冠病毒源头和传播途径问题，中方立场是明确的。我们始终认为，这是一个科学问题，应该交由科学家和医学专家去研究。

我想提请你注意的是，世卫组织负责人已经多次表示，没有任何证据表明新冠病毒是在实验室产生的。世界上很多知名医学专家也都认为，所谓“实验室泄露”等说法毫无科学依据。

流行性疾病是人类共同的敌人。国际社会只有合力应对，才能战而胜之。中方将继续与各国同舟共济、守望相助，携手赢得这场人类同重大传染病的斗争。

巴通社记者：昨晚，巴基斯坦外长同王毅国务委员通话。你能否介绍通话情况？

赵立坚：中国和巴基斯坦是全天候战略合作伙伴。昨天，王毅国务委员兼外长应约同库雷希外长通电话。

在通话中，王毅国务委员兼外长表示，在中方抗击疫情的关键时刻，巴基斯坦总统阿尔维专程访华，当面向中国领导人表达巴方的坚定支持，中方对此铭记于心。当前，巴基斯坦疫情也牵动着中国人民的心，中国社会各界都自发行动起来，积极捐款捐物，为巴基斯坦兄弟姐妹提供力所能及的帮助。中国政府向巴方提供了多批物资援助，还派遣了医疗专家组，目前专家组正在巴基斯坦开展工作。双方还多次召开专家视频会议，分享防控治疗的经验。我们将继续根据巴基斯坦需要提供一切可能的支持，帮助巴方尽快战胜疫情。

库雷希外长表示，感谢中国对巴基斯坦抗疫提供的宝贵支持，这为巴方疫情防控发挥了重要的作用。面对这场前所未有的全球公共卫生和经济危机，中方措施精准有力，取得了积极成效，巴方对此表示由衷的钦佩。巴方愿同中方进一步密切合作，在抗疫过程中不断深化两国全天候战略合作伙伴关系。

最后我想说：巴基斯坦加油！

南华早报记者：第一个问题，美国国务院发表军控报告称，中国有可能秘密进行地下核试验。你能否证实并评论？第二个问题，关于新冠病毒是从实验室泄露的传言，美方称正在调查此事。中方对此有何评论？

赵立坚：关于第一个问题。中国是首批签署《全面禁止核试验条约》的国家之一，一贯支持条约的宗旨和目标，始终恪守“暂停核试验”的承诺，为条约组织筹委会工作作出了重要贡献，中国境内监测台站数据传输工作也得到筹委会技术秘书处的高度肯定。美方罔顾事实，捕风捉影，对中方进行无端指责，是不负责任甚至是别有用心的，连美国国内军控专家都表示质疑。中国绝不接受并强烈反对美方的指责。

反观美方，近年来美方在《核态势审议报告》中明确表示不会推动批准条约，甚至声称如确有必要将恢复地下核试验。国际社会应该高度警惕美方这种危险动向，敦促美方改弦更张。

关于第二个问题，我刚才已经回答了这个问题。

共同社记者：据报道，世界卫生组织总干事谭德塞15日对美国决定暂停资助世卫组织表示遗憾。美著名科学家团体发表声明敦促美继续资助世卫组织。我们也注意到，关于世卫组织在疫情暴发早期未能建议各国实施旅行限制一事，现在也存在一些怀疑和批评的声音。中方对此有何回应？

赵立坚：新冠肺炎疫情发生以来，世界卫生组织根据《国际卫生条例》，基于科学原则和依据，不建议各国采取旅行或贸易限制措施，并多次就有关建议的理由作出清晰的说明。据我所知，世卫组织对以往五次“国际社会关注的突发公共卫生事件”均未提出旅行或贸易限制建议，包括2009年H1N1甲型流感。

我想强调，世卫组织早在疫情初期阶段就多次呼吁各国高度重视疫情，积极做好应对准备。近日世卫组织发布了应对新冠肺炎疫情的时间表，其中有非常清晰、明确的记录。近期，联合国秘书长及许多国家领导人和国际组织负责人都对世卫组织表示了支持。日前联合国大会协商一致通过决议，肯定世卫组织的作用。前不久召开的二十国集团领导人特别峰会发表的声明也强调，完全支持并承诺进一步增强世界卫生组织在协调国际抗疫行动方面的职责，这也体现了国际社会的普遍立场。

我想说明的是，世卫组织宣布此次疫情构成“国际关注的突发公共卫生事件”并提出临时建议，是相关委员会根据世卫组织有关程序集体做出的科学、客观的判断，其中来自美国的专家也参与了会商。

路透社记者：据报道，美国正试图阻止国际货币基金组织（IMF）分配新的特别提款权，因为美国不希望中国和伊朗通过这种方式得到资金。中方对此有何评论？

赵立坚：中方多次说过，面对新冠肺炎疫情给人类带来的严重威胁，国际社会只有树立人类命运共同体理念，团结合作、携手应对，才能战而胜之。

至于你提到的具体情况，我想指出的是，国际金融机构是重要的国际合作平台，不是少数国家操弄的政治工具。国际上的事情应该由国际社会的成员商量着办。任何人和任何国家都不应该试图将自己的意志和规则强加于人。

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