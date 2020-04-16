所谓“非洲人在广州遭受歧视”与事实严重不符

人民网约翰内斯堡4月16日电（记者 李滢嫣）4月15日，驻南非使馆李南临时代办先后接受南非广播电视公司（SABC）新闻台、美国消费者新闻与商业频道（CNBC）非洲台连线直播采访，重点就所谓“非洲人在广州遭受歧视”问题阐述中方立场，并结合中国对非对南抗疫援助情况做工作，强调应聚焦中非友好继续向前看。

在问及有关“非洲人在广州遭受歧视”报道是否属实时，李代办表示，注意到有关报道。根本不存在所谓针对非洲人的“歧视”或“排外”问题，有关报道和炒作完全是夸大其辞，与事实严重不符。中国政府对所有在华外国人一视同仁，这是中方的一贯政策和立场。中方反对任何针对特定人群的差异性做法，对歧视性言行更是零容忍。非洲朋友在中国一定会得到公平、公正、友好的对待。

在问及怎么看一些非洲人在广州被迫流浪街头等事件时，李代办以详实数据和鲜活事例介绍事件有关背景，并表示，我们应从全貌去认识看待这些孤立的事件。虽然中国新冠肺炎疫情防控取得阶段性重要成效，但疫情没有结束，防控任务仍很艰巨。随着当前国际疫情持续蔓延，中国防范疫情输入压力不断加大。广东是中国对外开放大省，广州更是拥有1500万人口的国际化大都市，有大量外国人士聚居、往访，面临的境外输入风险尤其突出。

截至4月13日，广州累计报告境外输入确诊病例119例，其中外国籍26例，非洲籍就占了19例，境外输入关联确诊病例15例，其中非洲病例引发的关联14例。据了解，近期广州4553名非洲籍人士接受了核酸检测，其中111人呈阳性，包括无症状感染者。不难看出在广州的非洲公民在防疫方面是高风险群体，他们的健康和安全面临更大挑战。

李代办说，为保护所有中外人员健康安全，广州市自4月4日起采取了升级防控举措，包括对所有高风险人群进行了重点排查和全面检测，对所有入境乘客实施14天强制隔离，共对1.5万人实施居家或集中隔离，其中外国人有4600多人，既有非洲国家侨民，也有美、澳、俄等13国公民，绝对不是“歧视非洲”。

在问及中国是否采取措施解决这些问题时，李代办指出，在广州市采取有关疫情防控举措过程中，因为误解出现了一些涉及非洲人的个别情况。中国政府对此高度重视并已作出妥善处理。除按照无差别对待原则落实各项健康管理服务外，广州方面还指定专门酒店供需要医学观察的外国人入住，适当减免经济困难人员住宿费用，同非洲国家驻广州总领馆建立有效沟通机制等。在中非双方的共同努力下，这些事件已经得到妥善解决，我们不应再纠缠这些“往事”，而是要继续向前看。

李代办表示，不管身在何处都要入乡随俗，因此中国驻南非使领馆要求在南中国公民必须遵守当地法律法规，特别是现阶段南实施的严格抗疫措施。疫情是全世界共同的敌人，现在我们需要更多的相互理解和支持。包括中国和外国公民在内的任何人都有责任和义务严格遵守有关疫情防控规定，共同维护来之不易的防疫成果，这不仅是对中国人负责，也是对包括非洲人在内的所有在华外国人负责。希望非洲国家政府和驻华使馆加强对在华本国公民指导，帮助他们客观全面理性看待此事，并积极配合当地防疫举措。

李代办说，中非是休戚与共的好朋友、好伙伴、好兄弟。当前非洲疫情快速蔓延，中方感同身受，在自身抗疫任务仍然艰巨的情况下，向包括南非在内的所有非洲国家甚至是未建交国提供抗疫支持。面对疫情严峻考验，中国和非洲国家比以往任何时候都需要进一步维护团结和友好合作大局。

中非友谊在中国和非洲大地深入人心，牢不可破。中非是友好大家庭，家人出现分歧和误解也很正常，就像“牙齿和舌头还会打架”，但完全可以本着相互尊重、平等相待的精神，通过坦诚、友好协商妥善解决。我们相信中非关系足够成熟、牢固，能够经得起任何考验。

在问及中国对南抗疫援助时，李代办表示，新冠肺炎疫情暴发后，中南双方始终携手并肩、团结一致、共克时艰。中方感谢南非政府和人民在中国抗疫斗争的艰难时刻，始终同中方站在一起。我们对此永远铭记在心，并正以实际行动投桃报李，坚定支持南非抗击疫情。截至目前，中国中央地方联动，官民并举，前后方协作，向南非提供了大力援助和支持，包括昨天已向南非政府交接的第二批抗疫医疗物资，中国政府目前正在继续筹备医疗物资援助南非。这是中国政府和人民对南非政府和人民深情厚谊的真实写照。相信我们同心协力，密切合作，必能携手战胜病毒。

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