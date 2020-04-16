向前，成为暗夜里的光束——我在葡萄牙的抗疫故事

2020年4月6日，张静静，这束“暗夜里的光”熄灭了。在她英雄般的事迹外，对我触动最深的是她的丈夫因援助非洲而难以及时回国见自己妻子的最后一面，这一幕让同样深处海外抗疫一线的我感同身受。

当前正处于全球抗击新冠肺炎疫情的关键期，作为驻外人员，我的工作位置也逐步从支援国内抗疫的“后方”转变为防控疫情的前沿。曾有人半开玩笑得说在海外抗疫是“打满全场”，这确实有自嘲的成分，但个中滋味也只有亲历者才能有所体会。

作为文化外交官，无法兼顾工作陪伴家人过年早已是家常便饭，对于葡萄牙来说更是如此。“欢乐春节”是每年规模最大的中葡文化交流活动，不仅华人同胞十分重视，当地民众也都翘首以盼。早在去年10月，我们便开始和国内外多方洽谈联系，力争让2020年的活动更进一层，当时我每天忙到天昏地暗的状态至今难忘。但也就在万事俱备，大戏即将上演之时，国内新冠肺炎疫情的消息传了过来。

作为“非典”的亲历者，彼时应对疫情的紧张焦虑又一次从记忆深处涌了上来，但更让我心慌的是恰逢家人大病初愈，本已安排妥当的一切，却因疫情又陷入了无尽的“未知”。不断刷新的感染情况、尚未痊愈的家人至亲，紧锣密鼓的工作任务让首任常驻的我第一次体会到了无法言说的紧张与无力，也第一次独自流下了思乡的泪水。

“没有什么岁月静好，只因有人替你负重前行。”当往日那受尽呵护的“小孩”终于要成长为替他人负重的“大人”时，心中的惶恐与不安猛然将自己拉入了漆黑的暗夜。但也就在那时，我突然感受到一束耀眼的光照在了我的脸上。在光中，我看到了很多面孔：有不顾一切在武汉奋战的医生护士，有在异乡期待欢度春节的华人同胞，也有一个初入职场，稚气尚存的青年正对着国旗郑重地宣出要为之奋斗一生的誓言：“忠诚、使命、奉献”。那光是如此得温暖，我抹去脸上的泪水，决心去追逐。

2020年葡萄牙“欢乐春节”现场盛况

于是，从葡南部城市拉戈阿到首都里斯本再到北部华人重镇维拉贡德，从演员翻译到现场协调再到节目主持，白天我在不同地点肩负着不同岗位，有条不紊推进“欢乐春节”项目实施，晚上借助时差与微信，我尽力安抚陪伴国内家人，并及时为他们整理疫情防治信息。最终，横跨葡北中南三地的春节活动圆满举办，反响热烈，在弘扬中华文化的同时也有效抚慰了当地疫情紧张情绪。当阳光倾泻到现场中葡民众那一张张洋溢着幸福与喜悦的笑脸时，我原本惶恐的心突然安定了下来，那一刻，我又一次看到了在黑暗中为我引路的光。

本菲卡足球队支持中国抗疫

在此之后，我们又投入到一项项抗疫工作当中，力促两国文教抗疫合作，而那横亘500余年的中葡友谊也不负众望，在此刻又焕发出夺目的光彩：里斯本大学维尔吉尼娅教授、科英布拉大学法尔康校长高度评价中国抗疫并向中国留学生表示关心慰问，葡萄牙导演卡洛斯在里斯本主要商区与华人青年同过往行人拥抱击掌，并将此拍摄为声援中国抗疫的纪录片；葡萄牙著名足球队本菲卡在葡超联赛上打出“中国加油，我们与你同在！” 巨幅横幅，用特殊的开场仪式向中国传达出最美好的祝愿。

但就在3月2日，大家一直担忧的事还是发生了，葡萄牙宣布首例新冠肺炎病例。虽然有意大利、法国、西班牙等欧洲国家的“前车之鉴”，葡萄牙政府也相对及时得采取了对应措施，但每日新增确诊病例仍以超乎我想象的速度从几例到几十例再蔓延到几百例，甚至一度破千。随着疫情形势不断严峻，葡萄牙从全国“警戒状态”进入“紧急状态”，高校和大中小学也开始了停课，而其中首当其冲的便是在葡中国留学生。

为在葡中国留学生分发防疫物资

“悠悠天宇旷，切切故乡情”，6年前，我第一次以留学生的身份踏上葡萄牙的土地，当时既有新鲜美好的经历，也深刻体会了独自在外求学那无处诉说的孤单与不安。所以，此时此刻我对中国留学生们的不易和艰辛感同身受。在使馆领导下，我们专门为留学生开辟了24小时服务专线，为学生可能遇到的各类问题答疑解惑。疫情的加剧也造成了当地口罩等医用防疫物资的供不应求，使馆克服困难从中国国内筹措到一批医用口罩等防护物资。我们第一时间与葡全国学联和各地学联展开联络，努力将有限的防疫物资用好用实，最大限度满足学生们的需求，并通过当地华人侨胞和我们自驾等各种方式，尽可能避免学生个人外出，最大限度降低同学们的健康风险。当看到留学生们拿到物资后的喜悦，我仿佛看到了6年前的我，从他们身上我又发现了那束我追逐的光。

“广大青年用行动证明，新时代的中国青年是好样的，是堪当大任的！”这份来自习总书记的肯定让我内心感到无比的温暖与力量。在此次举国抗疫大战中，我认识到了许许多多同在前沿一线奋战的年轻人，有推迟婚礼上战场的准新郎，有忍痛放下嗷嗷待哺的女儿毅然走进隔离区的护士宝妈，也有为让医护人员吃上热饭而不顾感染风险的“雨衣妹妹”……。在他们眼里，我再次看到了我所追逐的光，那光中透着勇气、透着信仰、透着觉悟。或许，他们也在追逐光吧？在追逐中，那些可能还在为买房、育儿、家庭琐事而烦恼的年轻人不知不觉化身为一束束刺破暗夜为社会带来希望的耀眼光芒，继续为众人所追逐，为我所追逐。

（作者为中国驻葡萄牙大使馆文化处秘书）

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