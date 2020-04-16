乌克兰累计确诊4161例 新增确诊数连创新高

人民网基辅4月16日电（记者 谭武军） 据乌克兰卫生部统计，截止16日9时30分，乌克兰新增397例新冠肺炎确诊病例，连续第二天创新高，新增死亡8例，乌累计确诊4161例，死亡116例，治愈186例。

基辅市政府宣布，从4月16日起，所有乘坐交通工具进入基辅的司机和乘客都要测量体温。体温正常者将放行，体温超过37.5度或有急性呼吸道感染症状者将进行新冠病毒检测，并接受自我隔离。如果被检测者体温超过38度，或出现急性呼吸道病毒感染症状，将派急救车送其住院。

基辅市议员亚洛沃伊透露，基辅市计划建立10个废弃口罩回收点，遍布全市各区。市民可将使用过的口罩和手套上交到回收点。所有回收物将由专门的公司进行无害化处理。

乌卫生部长斯捷潘诺夫表示，乌克兰与欧洲投资银行就使用补充贷款资金购买838台人工呼吸机达成协议。斯捷潘诺夫说，乌克兰计划在目前242家医院拥有2000台呼吸机的基础上，继续采购呼吸机，并对采购和使用国产呼吸机进行可行性研究。

乌议员瓦季姆·诺温斯基被确诊感染新冠病毒。诺温斯基表示，他是作为密切接触者进行检测，检测结果呈阳性。他本人感觉正常，没有发病症状，体温为36.8度，胸透显示肺部正常。在进行第二次新冠病毒检测之前，医生建议其留院观察数日。诺温斯基曾任乌议会政党“反对派联盟”党团主席。

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