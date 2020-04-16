综合消息：拉美确诊病例接近8万 秘鲁报告首例新生儿感染

新华社巴西利亚4月15日电 综合新华社驻拉美地区记者报道：拉美地区新冠疫情仍处于持续蔓延态势。截至15日，该地区累计确诊病例接近8万例，其中巴西单日新增确诊病例数首次突破3000例，秘鲁当日报告首例新生儿感染病例。

巴西、秘鲁、智利和厄瓜多尔是目前拉美地区病例较多的国家。巴西卫生部15日宣布，该国新增确诊病例3058例，累计确诊28320例；新增死亡病例204例，累计死亡1736例。

秘鲁政府15日发布的数据显示，秘鲁新增确诊病例1172例，累计确诊11475例；新增死亡病例24例，累计死亡254例。据秘鲁卫生社会保险机构通报，当地时间15日清晨出生于秘鲁圣马丁省一家医院的一名新生儿确诊感染新冠病毒，其母亲为无症状感染者。据医生诊断，新生儿是通过胎盘感染。目前母子二人情况稳定，正在医院接受隔离观察。

智利卫生部15日发布的数据显示，该国新增确诊病例356例，累计确诊8273例；新增死亡病例2例，累计死亡94例；累计治愈2937例。

厄瓜多尔政府部长罗莫15日说，该国新增确诊病例255例，累计确诊7858例；新增死亡病例19例，累计死亡388例；累计治愈780例。厄瓜多尔日前宣布设立新冠肺炎监测电子平台，便于地方政府密切关注确诊人员隔离情况和人员聚集情况，科学合理划定疫情传播范围并及时跟踪违反宵禁人员。

其他一些拉美国家截至15日的疫情统计数据为：墨西哥新增确诊病例448例，累计确诊5874例，新增死亡病例43例，累计死亡449例；多米尼加新增确诊病例328例，累计确诊3614例，新增死亡病例6例，累计死亡189例；巴拿马累计确诊3751例，其中死亡103例，治愈75例；阿根廷新增确诊病例128例，累计确诊2571例，新增死亡病例7例，累计死亡112例；哥伦比亚新增确诊病例126例，累计确诊3105例，新增死亡病例4例，累计死亡131例；古巴累计确诊814例；哥斯达黎加累计确诊626例；乌拉圭累计确诊493例；洪都拉斯累计确诊419例；委内瑞拉累计确诊197例；巴拉圭累计确诊161例。（执笔记者：周星竹；参与记者：张国英、尹南、郝云甫、吴昊、苏津、高春雨、倪瑞捷、林朝晖、范小林）

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