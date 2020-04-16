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综合消息：中东地区确诊病例超18万 伊朗疫情趋缓

2020年04月16日14:32  来源：新华网
 

　　新华社开罗4月15日电 综合新华社驻中东地区记者报道：中东地区国家15日发布的新冠疫情最新数据显示，中东地区病例超过18万，疫情持续蔓延。不过，伊朗疫情呈现好转迹象。

　　伊朗卫生部15日宣布，截至当天中午，伊朗新增确诊病例1512例，累计确诊76389例，累计死亡病例4777例。伊朗卫生部长纳马基14日说，大多数省份疫情趋向好转，单日新增确诊病例数也在减少。伊朗部分政府机构11日开始恢复办公，一些新冠病毒传播风险较低的行业获准复工。

　　土耳其近日病例数增长较快。土卫生部长科贾15日说，新增确诊病例4281例，累计确诊病例69392例；新增死亡病例115例，累计死亡病例1518例。土耳其出口商协会15日表示，土耳其有足够的食品保证百姓的生活需要。

　　以色列卫生部15日晚发布的数据显示，新增确诊病例455例，累计确诊12501例；新增死亡病例7例，累计死亡130例。据以色列媒体当天报道，以政府正在考虑未来几天内“有限度”放宽疫情防控限制。

　　沙特阿拉伯卫生部15日说，新增确诊病例493例，累计确诊5862例；新增死亡病例6例，累计死亡79例。中国政府抗疫医疗专家组15日抵达沙特首都利雅得。专家组将与沙特交流分享中国抗疫经验，提供防控和诊疗指导培训，还将为中国驻沙特使领馆、中资企业人员和华侨华人提供必要的防疫技术指导、防护物品和中医药咨询服务。

　　埃及卫生部15日说，新增确诊病例155例，累计确诊2505例；新增死亡病例5例，累计死亡183例。未来几天埃及将迎来“闻风节”等重要传统节日假期。埃及总理马德布利15日表示，假期期间将继续严格执行各项疫情防控措施。

　　叙利亚卫生部15日说，新增确诊病例4例，累计确诊33例，其中死亡2例。叙利亚内政部当天决定，将省际人员流动禁令延长至5月2日。（执笔记者：王健；参与记者：涂一帆、陈文仙、王峰、陈霖、吴丹妮、郑一晗、潘晓菁、冀泽）

(责编：于洋、刘洁妍)
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