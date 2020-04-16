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通讯：短期内欧洲边工作边抗疫将成为常态——张文宏为欧洲华侨华人答“疫”解惑

2020年04月16日14:31  来源：新华网
 

　　新华社布鲁塞尔4月15日电 通讯：短期内欧洲边工作边抗疫将成为常态——张文宏为欧洲华侨华人答“疫”解惑

　　新华社记者于跃

　　15日，中国上海市医疗救治专家组组长、复旦大学附属华山医院感染科主任张文宏应邀与在欧中资企业、驻欧媒体、华侨华人、留学生视频连线，就欧洲疫情形势、个人防护等问题答疑释惑。

　　活动由中国驻欧盟使团联合驻比利时、荷兰、卢森堡使馆并欧盟中国商会，与上海市外办、卫健委共同组织，通过网络直播，收看人数超过20万。

　　做好科学防护

　　新冠疫情在欧洲多国持续蔓延，当前欧洲地区确诊病例总数超过80万，防控形势严峻。

　　张文宏表示，不同国家国情不同，应对措施不同，但只有把有效隔离、保持社交距离这些措施做到位，才能降低传播风险。欧洲一些国家由于社会老龄化、病人过多导致医疗资源紧张等问题，感染率和病亡率较高，相关地区的人们需要保持警惕，做好科学防护。

　　他说，从目前形势判断，短期内全球疫情很难结束，边工作边抗疫将成为一段时期内的“常态”。疫情趋缓后，复工复产将成为各国的首要任务。

　　对于中资企业代表提出的复工复产后如何做好防护的问题，张文宏建议，企业要提供宽敞的办公场所，员工应戴口罩，通过玻璃窗隔离等方式减少窗口服务等渠道的直接接触。他还强调，集体吃饭是一大风险，不要聚在一起吃饭聊天。

　　对于留学生如何在合租公寓中做好防护，张文宏建议，与他人错峰使用公用厨房、卫生间，不扎堆吃饭，不共用碗筷，把食物烹饪熟，将公用洗衣机内衣物洗净后烘干等。此外，建议进出电梯戴口罩，用纸巾、牙签或钥匙按电梯按钮，减少用手触碰公共物品，及时洗手。

　　张文宏说，目前各国都重视保持社交距离，这对控制疫情十分重要。戴口罩能起到增加社交距离的作用。普通民众一般情况下不需戴医用口罩，自制口罩也能起到一定防护作用。

　　保证营养充足

　　张文宏说，对于年龄低于50岁的人群，患病治愈率高于95%，极度缺乏营养是患者由轻症转为重症的重要原因。因此，避免恐惧心理，注意充分休息，保证营养充足，可大大降低成为重症患者的几率。

　　“现在我们医院患者饮食是保证一天四个鸡蛋。因为让患者自身产生抗体，要靠蛋白质。从经验判断，一般感染后第7至10天是病情最重的时候，如果这个阶段能战胜病毒，基本就能扛下来。哪怕是生病胃口不好时，光靠喝粥吃咸菜也不行，要多摄入牛奶、鸡蛋、肉类、鱼类等高蛋白食物。”张文宏说。

　　疫情中人们常需要判断是否要马上去医院，一个重要标准就是“呼吸困难”。张文宏分享了一个自我检测方法，“如果连续走路200米或上一层楼梯觉得喘不上气，就要马上去医院，通过吸氧等方式救治”。他还建议尽量不要自行用药，用药前需咨询医生。

　　希望在于疫苗

　　对于广受关注的“群体免疫”问题，张文宏说，接种疫苗是实现“群体免疫”的唯一途径。

　　在回答关于无症状感染者的问题时，张文宏说，无症状感染者一般是免疫力强的人，对病毒抑制力比较强。很多有症状感染者治愈后都没有后遗症，所以基本不用担心无症状感染者会有后遗症。但无症状感染者仍有传染性，因此需要注意防控。

　　张文宏还回答了一些有趣的问题。比如一位小朋友问：“新冠病毒是什么颜色？”张文宏说，病毒外面是一层蛋白质，里面包着遗传物质，体积非常小，如果不采取染色等手段，在电子显微镜下看到的病毒是黑白的。

(责编：于洋、刘洁妍)
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