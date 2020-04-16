人民网>>国际

王毅同伊朗外长扎里夫通电话

2020年04月16日14:29  来源：新华网
 

　　新华社北京4月16日电 4月15日，国务委员兼外长王毅应约同伊朗外长扎里夫通电话。

　　王毅表示，中伊是全面战略伙伴，双方一贯相互理解，相互支持。在抗疫斗争中，中伊两国同舟共济，守望相助，共同谱写了携手抗疫的合作篇章。在伊朗政府领导下，伊朗全国人民团结一心，疫情发展曲线趋于平缓，这表明伊方的防控举措已取得积极成效。中方愿同伊方加强抗疫合作，继续向伊方提供力所能及的帮助。中伊合作在抗疫过程中必将得到进一步深化。中伊全面战略伙伴关系也必将得到进一步增强。中伊作为两个新兴市场经济体的发展壮大是历史的必然趋势。

　　王毅指出，新冠病毒是人类的共同敌人。作为最早报告疫情的国家，中国始终本着公开透明态度，同国际社会分享信息，开展合作，为全球抗疫做出了重要贡献。

　　扎里夫表示，疫情发生以来，中方向伊朗提供了无私帮助，伊朗人民对此深表感谢。当前形势下，个别国家无理指责中国的抗疫努力，这既不负责任，也十分危险。伊方强烈谴责向世界卫生组织施压的单边主义行径。

　　双方还就阿富汗问题深入交换意见，一致认为阿富汗问题应由阿富汗人民通过对话协商解决。当前形势下，地区国家特别是邻国应当为阿富汗和平和解进程发挥更积极作用。双方同意继续就此保持沟通协调。

(责编：于洋、刘洁妍)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved