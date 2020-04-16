王毅同伊朗外长扎里夫通电话

新华社北京4月16日电 4月15日，国务委员兼外长王毅应约同伊朗外长扎里夫通电话。

王毅表示，中伊是全面战略伙伴，双方一贯相互理解，相互支持。在抗疫斗争中，中伊两国同舟共济，守望相助，共同谱写了携手抗疫的合作篇章。在伊朗政府领导下，伊朗全国人民团结一心，疫情发展曲线趋于平缓，这表明伊方的防控举措已取得积极成效。中方愿同伊方加强抗疫合作，继续向伊方提供力所能及的帮助。中伊合作在抗疫过程中必将得到进一步深化。中伊全面战略伙伴关系也必将得到进一步增强。中伊作为两个新兴市场经济体的发展壮大是历史的必然趋势。

王毅指出，新冠病毒是人类的共同敌人。作为最早报告疫情的国家，中国始终本着公开透明态度，同国际社会分享信息，开展合作，为全球抗疫做出了重要贡献。

扎里夫表示，疫情发生以来，中方向伊朗提供了无私帮助，伊朗人民对此深表感谢。当前形势下，个别国家无理指责中国的抗疫努力，这既不负责任，也十分危险。伊方强烈谴责向世界卫生组织施压的单边主义行径。

双方还就阿富汗问题深入交换意见，一致认为阿富汗问题应由阿富汗人民通过对话协商解决。当前形势下，地区国家特别是邻国应当为阿富汗和平和解进程发挥更积极作用。双方同意继续就此保持沟通协调。

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