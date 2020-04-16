综合消息：非洲病例超1.6万 仅两国尚未报告确诊病例

新华社卢萨卡4月15日电 综合新华社驻非洲地区记者报道：非洲地区新冠疫情继续蔓延，非洲疾控中心15日发布的数据显示，非洲确诊病例累计达到16285例，其中死亡874例，康复3142例。目前，非洲仅剩科摩罗和莱索托两国尚未报告确诊病例。

在15日报告确诊病例增加较多的国家包括：南非新增91例，累计2506例；吉布提新增72例，累计435例；佛得角新增45例，累计55例；刚果（布）新增43例，累计117例；几内亚新增41例，累计404例，并报告首例死亡病例；坦桑尼亚新增35例，累计88例；尼日利亚新增30例，累计373例。

当日新增确诊病例数在30例以下的国家有：索马里、科特迪瓦、塞内加尔、尼日尔、赤道几内亚、肯尼亚、津巴布韦、马里、乍得、多哥、几内亚比绍、埃塞俄比亚、赞比亚、马达加斯加、卢旺达、乌干达、莫桑比克和中非等。

为降低疫情对经济的影响，多国政府15日宣布了新的财政措施。乍得政府表示，将采取成立救济基金、降低企业税负、一段时间内免除民用水电费等措施；纳米比亚政府说，为合理平衡保护民众健康和维持经济发展，允许矿业等行业在符合防疫要求前提下继续生产；博茨瓦纳政府决定设立新冠疫情防控基金，旨在公共紧急状态期间为博茨瓦纳公民提供救济，目前政府已投入1.68亿美元，并鼓励私人企业和个人捐款至该基金。

同时，国际组织也对非洲国家施以援手。世界银行说，将资助尼日尔1400万美元，帮助当地落实防疫措施和购买医疗物资等；世界货币基金组织表示，将通过巨灾遏制和救济信托基金减免卢旺达1100万美元债务。（执笔记者：赵宇鹏；参与记者：王林园、乔本孝、吕天然、张改萍、邢建桥、文浩、王松宇、郭骏、肖玖阳、杨孟曦、吴长伟、李斯博、高竹、王守宝、聂祖国、白林、郑扬子、荆晶、张玉亮）

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