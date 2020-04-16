中国企业捐赠的病毒检测实验室设备运抵塞尔维亚

新华社贝尔格莱德4月15日电（记者石中玉）由中国企业捐赠的“火眼”病毒检测实验室核心设备15日运抵塞尔维亚首都贝尔格莱德。塞尔维亚能源和矿业部长安蒂奇、中国驻塞尔维亚大使陈波以及中国企业代表到机场迎接。

这批设备由中国华大集团和中国紫金矿业等企业捐赠，将分别安置在位于贝尔格莱德和南部城市尼什的两座实验室，预计合计将提供塞尔维亚每天3000份样本的检测能力。

安蒂奇表示，真心感谢中国朋友和伙伴，在与新冠疫情斗争的前线，他们和我们在一起。我们一定会一同取得胜利。

陈波说，从合作协议的签署到中方专家抵达，再到实验室设备运抵，只用了数天，中塞双方合作务实高效。“双方将继续通力合作，推动贝尔格莱德实验室早日投入使用，提高塞新冠病毒检测能力，这对塞抗击疫情意义重大。”

塞尔维亚紫金铜业有限公司副总经理凌德喜表示，在塞尔维亚面临困难的时刻，紫金矿业作为在该国投资发展的中国企业，应当尽到自己的社会责任。他说，除捐建实验室外，紫金矿业还将向塞方捐赠防疫物资。

华大集团专家已于12日抵达塞尔维亚，他们将负责两座实验室的建设工作。华大集团国际发展事务副总裁熊韬说，贝尔格莱德实验室内部已改造完毕，设备送达后将即刻开始安装。如果一切顺利，将从下周开始检测，预计每天可以检测约2000份样本。而位于尼什的实验室需要新建，因此所需时间较长，预计建成后每天可以检测约1000份样本。

塞尔维亚卫生部15日发布的数据显示，截至当天15时，塞尔维亚共对26278人进行病毒检测，确诊新冠病例4873例，死亡99例。

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