新华社雅典4月15日电 综述：欧洲国家谨慎“解封” 加码“靶向”扶助措施

新华社记者

在全球新冠疫情仍显严峻的情况下，欧洲地区国家在考虑是否放松限制性措施时仍持谨慎态度。同时，迫于经济形势，多国进一步有针对性增加扶助措施以支持社会关键领域。

“解封”仍需谨慎

欧洲理事会和欧盟委员会15日共同提出一份“欧盟路线图”，表示各成员国在取消为防控新冠疫情而采取的限制性措施过程中要相互协调、循序渐进，把握好时机在同一行动框架下，做好解除限制后的社交活动等信息跟踪、跟进扩大病毒检测、提高医疗和个人防护物资生产、药物和疫苗开发等配套措施。

然而，尽管地区内多国疫情逐步进入“平台期”，但欧洲大部分国家对于解除限制措施仍持谨慎态度。

德国总理默克尔15日强调，在疫苗研发成功前，必须要有和病毒长期共存的认识。德国联邦与各州政府达成协议，将目前的社交限制措施至少延长至5月3日，4月20日起有条件恢复开放小商户，服务业最早5月4日开放，中小学同日起逐步复课，8月31日前将不举行各类大型活动。

同日，比利时首相维尔梅斯宣布，将19日到期的封禁措施延长至5月3日，允许花木、园艺店等重新营业。在逐步解除隔离措施期间，建议民众保持社交距离，或者在人多的地方佩戴口罩。

法国免疫学家、新冠疫情科学委员会负责人德尔弗雷西表示，有1800万中老年人和慢性病患者将不得不继续留在家里，对于其余人而言，总统马克龙此前宣布的在5月11日解禁只能在满足某些条件的情况下才能落实。

克罗地亚内务部长博日诺维奇15日表示，克罗地亚将延长原定于19日解除的一系列封城措施，延长时间将根据传染病专家的意见而定，但应不会超过30天。他说，只有当新增病例连续5至7天出现减少时，才会考虑放松防疫措施。

芬兰政府15日宣布，结束对包括首都赫尔辛基在内的乌西玛大区的封锁，但总理桑娜·马林强调，芬兰尚未达到新冠疫情流行的峰值，人们仍应避免不必要的旅行。

塞尔维亚14日宣布调整周末戒严时间为周五17:00至周二凌晨5:00。总统武契奇此前曾表示，将根据专家的判断决定什么时候解除国家紧急状态，但是肯定不会太晚，因为国家需要重启经济。

奥地利政府15日公布体育领域放松限制时间表，5月1日起，室外休闲运动设施可重新开放。跑步、骑车时须与他人保持适当距离。

增加扶助措施

法国总理菲利普15日宣布，政府将在5月向参与抗击疫情工作的医护人员发放每人500至1500欧元的免税津贴，他们的加班费也将增加50%。

意大利政府15日向约180万个体经营者发放每人每月600欧元的补贴，约占申请并获得领取补贴资格者的一半。

波兰总理莫拉维茨基15日说，波兰未来将在多个领域加大投资以刺激经济，以道路建设为主的基建将是重点领域之一。莫拉维茨基指出，波中央政府已为地方政府道路基金注资超过30亿兹罗提（约合6.61亿欧元），而这一数字未来将继续增加。

波黑两个实体之一的穆克联邦15日对3500名农民实施总金额为950万波马克（约209万欧元）的补贴，力图疫情期间不误春耕，确保农业增产。

塞浦路斯旅游部15日表示，已制定2020年灵活的紧急行动计划，将与航空公司和旅行社进行沟通，同时文化机构将获得金融援助。

瑞典财政大臣安德松15日建议提高2020年支出上限，以便应对未来开支，阻止疫情蔓延。瑞典政府提出的五项修订预算总计规模在1070亿瑞典克朗（约97亿欧元），这些措施包括暂时减少雇主负担、国家对短期假期的补助、国家对市政当局的补贴以及承担病假开支等。（执笔记者：李晓鹏；参与记者：陈序、林惠芬、郭明芳、石中玉、陈俊侠、张保平、和苗、潘革平、袁亮、陈晨、唐霁、蒋雪、朱昊晨、张修智、张家伟、于涛、张毅荣、王子辰、高磊、陈占杰、彭立军、温新年）

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